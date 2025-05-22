藍營宜縣黨部主委林明昌80萬交保 法界分析「無羈押必要」關鍵

藍營宜縣黨部主委林明昌80萬元交保，法界分析「無羈押必要」關鍵。（記者王峻祺攝）

2025/05/22 14:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，2波搜索行動共計19人列被告，其中3名黨工遭羈押，但被視為全案核心的國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，今天凌晨經檢方訊後諭知80萬元交保。法界人士分析「無羈押必要」關鍵，推測檢方已掌握相關具體事證，無串供滅證之虞，並考量78歲高齡逃亡低等原因諭令交保。

宜蘭檢方上月24日發動首波搜索後，昨再擴大偵辦，搜索林明昌等8人共計7處

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住居，並約談所有人到案，經檢察官漏夜偵訊，認為8名被告涉犯刑法行使偽造私文書及個人資料保護法之非公務機關違法利用個人資料等罪嫌重大。

不過，檢察官認為副主委林俊榮、黨工汪柏均無羈押理由後無保請回，林明昌等6人雖有羈押理由但無羈押必要，諭知林明昌80萬元交保、黨工謝許成10萬元交保，以及黨工陳淑惠、沈麗珍、謝火木和志工麥潔萍等4人各3萬元交保。

由於首波偵辦有黨部前書記長俞凌傑等3人遭羈押，這次也被檢方提訊，外界疑惑主委林明昌為何能具保？檢方對此不願回應，表示案件仍在偵辦中。地方藍營人士則透露，林明昌主要管大方向，細節部分通常不太過問也不經手，加上有對話證據，提到他是指示俞凌傑「罷免案要依法處理。」

不過法界人士推測，羈押要件除了要犯罪嫌疑重大外，還要有串供滅證或逃亡之虞，距離檢方首波搜索後，時隔近1個月才約談林明昌，這段時間「要逃，他早就逃了，串證也已串證」，因此根本沒有羈押必要。

法界人士指出，再者檢方提訊已認罪的羈押黨工釐清案情，縱使這次可能咬出林明昌，但全案被告高達19人，該押的押外，檢察官對於偵查進度一定也已掌握九成證據，並有所保全，加上考量林年事已高及身體因素，不用擔心逃亡，才會諭令交保。

林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢，今天凌晨火速籌款為父親林明昌完成繳納保金等相關手續。林明昌受訪重申「反對假連署」，強調自己坦蕩蕩，清白未做壞事，沒有串證、逃避才能獲交保，相信司法一定會還他清白。

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