國民黨：罷賴之前先罷「綠衛兵」，積極協助罷綠委二階段連署

國民黨今日指出，罷免綠委第2階連署進入關鍵階段，中央黨部過去2週來積極協助連署，除了黨務體系全體動員，各級民意代表包括當地議員、里長全力參與外，各大社團、地方意見領袖、青年團與發言團隊也都全員出動。（國民黨提供）

2025/05/22 14:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日發出新聞稿指出，「罷免賴清德，先罷綠衛兵」，目前罷免綠委第2階連署進入關鍵階段，中央黨部過去2週來積極協助連署，除了黨務體系全體動員，各級民意代表包括當地議員、里長全力參與外，各大社團、地方意見領袖、青年團與發言團隊也都全員出動，在各地眷村、市場、公園、捷運站設連署點，並舉看板標語，要讓只有黨意、沒有民意的民進黨立委感受到人民的憤怒。

國民黨強調，會在每個罷綠委選區，「多點開花、分進合擊！」該黨中央針對罷免民進黨台北市立委吳沛憶、吳思瑤，除了原有的輪班增加黨工協助外，也號召更多志工參與連署作業，鎖定眷村、國宅、市場等地，精準找到藍營支持者，一起加入連署行動，以達成「罷免賴清德，先罷綠衛兵」的階段目標。

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國民黨表示，雖然司法迫害、綠色恐怖營造的寒蟬效應，增加第2階段連署的困難度，但全黨不會放棄，要繼續協助公民團體最後衝刺，各地設置的連署點與路口街講也都獲得許多民眾熱情回應，國民黨會持續努力到最後一刻，全力協助罷綠委2階連署過關，讓人民有機會能透過罷免投票，表達對當前執政者只會鬥爭、不會施政的不滿。

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