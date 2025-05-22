陳亭妃看板遭噴漆「死了」字樣 警方查出年近70歲看護婦幹的

陳亭妃競選看板遭噴漆塗寫「陳亭妃死了」，警方4小時內循線查獲犯嫌，查扣噴漆與衣物，全案依法偵辦。（民眾提供）

2025/05/22 13:14

〔記者王捷／台南報導〕年近70歲的洪姓婦人疑似精神狀況不穩，自稱從事看護工作，昨天下午持噴漆罐在立委陳亭妃的文宣看板上噴寫「陳亭妃死了」字樣，警方晚間將她帶回派出所初步訊問，後續將依法偵辦。陳亭妃表示，不願多作揣測，將交由警方釐清背後動機。

警方指出，昨天下午2時許接獲當地公司員工通報，指看板遭人破壞，警方到場確認後立即調閱周邊監視器，循線以車追人，在洪婦住家附近將其攔查。她當場交付噴漆罐與案發時所穿衣物，並表示是個人行為，隨即到派出所說明。

請繼續往下閱讀...

據了解，洪婦從事長照工作，但精神狀況有些不穩，並無身心障礙手冊。她當晚到派出所後，對警方簡單提問時多回應無關答案。警方為釐清犯罪過程，嘗試聯絡洪女家人，才知洪婦獨居。

家屬後續向警方表示，將於下週陪同洪婦再次到派出所說明。警方簡單記錄她的回答後，告誡勿再破壞他人物品，隨後讓其返家。未來警方除加強巡邏，也會從社會安全網角度建議家屬妥善照顧，並留意就醫需求。

至於破壞文宣看板是否有牽涉他人或其他目的？陳亭妃感謝警方第一時間破案，但不願多作評論與揣測，至於犯罪動機，也交由警方進一步釐清。

陳亭妃文宣看板遭噴漆寫下「陳亭妃死了」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法