行政院刪減補助款僅基隆舉債因應 童子瑋：藍白立委像流氓一樣亂刪預算

中央刪除基隆市24億元一般性補助款，市府將舉債讓市政建設持續進行。（記者盧賢秀攝）

2025/05/22 14:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院日前發文將刪減基隆市政府的一般性補助款24億元，基隆市是全國唯一要舉債因應的。議長童子瑋說，這是藍白立法像流氓一樣，不溝通亂砍預算不負責任的結果，呼籲市長謝國樑勇敢地站出來跟國民黨的立委溝通，也不要再有一些煙火式的政策，舉債借錢都是借基隆市民的錢。

市長謝國樑認為中央起碼應先跟地方溝通，而不是用一紙公文直接告訴地方。基隆市政府依法編列今年度的市政預算，並且依基隆市的市政需求實際執行中，不會刪減相關支出，將以舉債來維持今年預算的完整性，有充足的法律理由及立場。若明年有不同的預算模式，市府不排除會縮減總預算規模等方式因應，再做相關的調整。

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至於外界擔心基隆市的相關施政及建設，會受到影響，謝國樑強調，不管是電動機車的補助、基隆捷運、教育及運動場館的改善、社會不同階層民眾的關懷，都是基隆市府重要的施政重點。市府會與中央緊密聯絡配合，但他呼籲中央能夠依法進行預算的補助。

童子瑋說，為什麼會有全國大罷免，就是當初國民黨、民衆黨的立委在立法院違憲亂政亂刪預算，像流氓一樣，不溝通直接砍了行政院600多億的預算，最後損失的還是各地市民和市政建設，他呼籲謝國樑勇敢站出來跟國民黨團立委溝通。

對於市府將舉債因應，童子瑋說，借的錢是基隆市民的錢，不是遇到問題就任意的借錢，應該檢討，不要亂花錢，不要再有一些煙火式的政策，光是電動機車就編了20幾億排擠預算，很多的預算都用在一些不是市政長期發展的作為上，都要一併檢討。他呼籲立法院的國民黨、民衆黨的委員，負點責任，讓中央政府跟地方政府共同推動建設。

基隆市長謝國樑指中央未溝通，一只公文就刪減一般補助款，不符合立法精神。（記者盧賢秀攝）

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