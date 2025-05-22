基市議員張顥瀚詐領助理費案 一審判緩刑

民進黨基隆市議員張顥瀚被控低薪高報，利用陳姓女助理當人頭詐領助理費案。基隆地院今天上午宣判，依張犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處張2年徒刑、緩刑5年、褫奪公權4年。（資料照）

2025/05/22 13:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕民進黨基隆市議員張顥瀚被控以低薪高報，利用陳姓女助理當人頭詐領助理費，累計詐得台幣78萬餘元。基隆地院今（22）天上午宣判，法官考量張認罪，並已繳交犯罪所得，與陳女共同犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處張2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權4年，緩刑期間須支付公庫20萬元，易服90小時勞務。

基隆地檢署起訴指出，張顥瀚擔任2屆基隆市中正區議員，張選上第1屆議員開始，聘請陳女擔任公費助理，2人明知議會編列經費是用來支付公費助理及春節慰勞金使用，不得挪作他用，張卻「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費。

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陳女每月實領薪資約為3萬5000元，後來提升至3萬7000元，但張顥瀚卻向議會申報助理薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，以此方式詐得67萬餘元。此外，張母並未實際從事議員助理工作，也非長期、固定協助辦理相關議事庶務的公費助理；但張卻指示同仁於部分時段將母親申報為公費助理，詐得助理補助費及春節慰問金共計11萬2453元。

檢方去年12月17日將張與陳女涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪起訴。基隆地院今天上午11點30分宣判，張顥瀚並未到場聆聽判決，承審法官呂美玲當庭宣示，張犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共2罪，分別判處1年10月徒刑，應執行2年徒刑，考量張已繳交犯罪所得78萬2486元，判處緩刑5年，褫奪公權4年，緩刑期間須繳20萬元給公庫，並易服90小時勞務。

陳女也犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共2罪，各處1年徒刑，應執行1年4月徒刑，緩刑4年，褫奪公權2年。緩刑期間須參加3場法治教育課程。

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