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    證實獲潘孟安聯繫！黃國昌再喊：國安秘密以外應直播

    民眾黨立委黃國昌受訪。（記者王藝菘攝）

    民眾黨立委黃國昌受訪。（記者王藝菘攝）

    2025/05/22 12:44

    〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德20日發表執政週年談話，並提及將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌今日受訪時證實，總統府秘書長潘孟安已在昨日聯繫民眾黨並告知需要一段作業時間；針對直播一事，他重申對於國內外重要的挑戰、台灣人民關心等議題，應公開直播，國安部分自己沒意見。

    針對黃國昌昨日要求，扣除機敏部分應「全程公開直播」，國安會副秘書長徐斯儉則直言，專報是無法對外講的，沒辦法用直播的方式。黃國昌解釋，他在賴總統拋出這個邀約時，自己第一時間的回應是，賴總統如果真的要真誠坦率交換意見共商國是的話，就不應該預設前提框架，也不要有預設立場；應該針對台灣現在所面臨國內外的重大挑戰，以及台灣人民關切的議題，跟在野黨領袖好好交換意見。

    黃國昌強調，他昨天也說，就國安部分他們要秘密，自己沒意見，但對於其他主題，包含國內外重要的挑戰、台灣人民關心的議題，就應該公開直播，讓台灣人民知道總統跟在野黨領袖談了什麼。

    黃批評，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤造謠，說自己要求整個國安簡報全程直播，引導國安會副秘書長徐斯儉，兩人一搭一唱，最後引導至今天媒體的提問。民進黨這種兩面手法操作，若賴清德繼續放任立院民進黨團繼續惡搞、造謠、抹黑下去，只會讓整個國家更分裂。

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