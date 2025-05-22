為葉元之站台 朱立倫：4分之1可通過罷免非常不公平

遭到民團發起罷免的國民黨立委葉元之被外界評估為危險名單，國民黨主席朱立倫今（22）日在埔墘福德宮陪葉元之舉辦宣講活動尋求選民支持。（記者黃子暘攝）

2025/05/22 13:08

〔記者黃子暘／新北報導〕遭到民團發起罷免的國民黨立委葉元之被外界評估為危險名單，國民黨主席朱立倫今（22日）在埔墘福德宮陪葉元之舉辦宣講活動。朱立倫說，民進黨選輸了就要重選，以後台灣就變亂了、一年選一次，這不是民主，而是傷害台灣和諧，台灣現行法規是4分之1同意就可以通過罷免，非常不公平，呼籲大眾屆時投下不同意罷免票。葉元之指出，民進黨想把台灣變成一言堂所以各種造謠中傷他，請鄉親投不同意罷免。

朱立倫表示，新北市從他當市長，到現在新北市長侯友宜任內，進步非常快，建設越來越多，葉元之從新北市議員到立委任內為新北爭取許多建設，包含財政收支劃分法修法，使新北年增374億元統籌分配稅款，還有新增5天休假、80歲以上免巴氏量表聘外籍表等等，這些民生法案遭民進黨反對，是藍委努力才能通過。

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朱立倫說，很奇怪的是，葉元之等國民黨民代去年才當選，民進黨選輸就要重選，以後台灣就變亂了、一年選一次，「這不是民主，這是破壞、傷害台灣社會和諧」，他懇請鄉親支持新北市發展、支持侯友宜，就要支持葉元之；很多鄉親還不知道，台灣現行法規就是4分之1同意罷免就會通過，若7、8月不出來投不同意罷免，葉元之就可能被罷免，非常不公平，呼籲大家屆時一定要出來投不同意罷免。

葉元之指出，財劃法就連總統賴清德以前在台南市長任內都說要修，但十幾年不動如山，藍營民代進入中央當然要實現地方期望，因此推動修法為新北爭取年增374億元預算，可用於優先處理擊破民生項目，但不斷遭民進黨抹黑為毀憲亂政，立委蘇巧慧為了要選新北市長反對財劃法修法，理由是「拿太少」，自己卻不提版本，民進黨為反對而反對，還聲請釋憲，就是中央為了集權、集錢犧牲地方利益。

葉元之表示，他剛選上立委、還沒就職時就有罷免群組成立，理由是因為他「贏太少」只贏2000多票，他是因為認真服務鄉親、取得認同才選贏連任立委的，現在卻遭到許多謠言中傷、網路霸凌，他認為民進黨這次推動大罷免讓地方變得非常不和諧，「他們要讓台灣變成只有民進黨一言堂的聲音」，選舉過了應該要不分藍綠一起為地方服務，而非「非我族類其心必異」。

新北市議會國民黨團議員也出席為葉元之站台，板橋選區議員劉美芳說，葉元之不是「軟柿子」是藍營的「硬拳頭」，所以民進黨才想趕快讓他消失，呼籲鄉親支持葉元之。

遭到民團發起罷免的國民黨立委葉元之被外界評估為危險名單，國民黨主席朱立倫今（22）日在埔墘福德宮陪葉元之舉辦宣講活動尋求選民支持。（記者黃子暘攝）

遭到民團發起罷免的國民黨立委葉元之被外界評估為危險名單，國民黨主席朱立倫今（22）日在埔墘福德宮陪葉元之舉辦宣講活動尋求選民支持。（記者黃子暘攝）

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