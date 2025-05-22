藍白大砍總預算》政院統刪地方補助款 黃國昌轟：卓榮泰違法濫權

民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/05/22 12:19

〔記者林哲遠／台北報導〕鑑於藍白立院黨團大幅刪減今年度中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方政府的一般性補助款約25%。民眾黨團總召黃國昌今日在立院受訪時痛批，行政院錢要一把抓，連權也要一把抓，直指行政院長卓榮泰違法濫權，民眾黨團明將提出主決議處理此事。

黃國昌指出，立法院的統刪決議是針對行政院及所屬各個機關，當初中央編列預算時，比去年預算膨脹更多，從2兆9000多億預算，變成3兆2000多億預算，立法院是為了撙節，不要讓行政院這樣繼續浪費，所以才有統刪數額。

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「沒想到行政院錢要一把抓，連權也要一把抓！」黃國痛批，立法院統刪的是行政院及其所屬各機關，卓榮泰不曉得是聽了哪位閣員的餿主意，把腦筋動到地方政府的補助款，這種明顯違法濫權的事情，立法院絕對不會接受。」

黃國昌強調，民眾黨團明天將在院會提出主決議，並且提出變更議程將此案放在第一案處理，將要求卓榮泰停止亂砍地方政府預算，亂砍地方政府預算，立法院決議要刪的是行政院及其所屬機關，把它砍到地方政府的補助，是膽大妄為、莫名其妙。

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