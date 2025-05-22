黃國昌再喊「國安秘密以外應直播」 林智群：那麼愛作秀為什麼不去當藝人？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/05/22 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德20日發表執政週年談話，並提及將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安情勢簡報」。民眾黨主席、立委黃國昌今日受訪時重申，對於國內外重要的挑戰、台灣人民關心等議題應公開直播，國安部分自己沒意見。對此律師林智群表示，你要搞政治就搞政治，到底是從政還是直播主啊？那麼愛作秀為什麼不去當藝人？

林智群在臉書PO文表示，如果對案子有興趣要旁聽，可以直接去法院，為什麼要直播？如果說直播可以增加人民對司法的信任，目前有直播的憲法法庭，黃國昌被大法官電成那樣，違憲情況明顯成那樣（學者律師都站出來了），違憲判決出來，小草還不是靠北大法官是綠的？不爽判決結果的人永遠不爽，跟直播與否沒關係。

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林智群指出，重點是民眾在法庭裡面不能錄音錄影，直播的話，任何人都可以翻拍，拿去剪成影片，進行消費，像三峽車禍這種案子，被害人家屬已經很傷心了，為什麼他們（都是素人，也是沒辦法才會碰到這個事情）在法庭上哭泣的樣子，要變成影像給大家看熱鬧？

林智群續指，黃國昌可能是直播上癮了，覺得什麼事情都直播就可以解決問題，連國安會報之後的會議，他也要求直播（討論國安議題適合直播喔？碰到黃國昌這種沒當過兵、一點保密概念都沒有的國安白癡，老共應該很高興）。

林智群直言，黃國昌這麼喜歡直播，跟國民黨喬新北市長候選人時也來直播好了，直播對國民黨也比較好，不然民眾黨簽完字就翻桌，總要留下一點紀錄，回到法庭直播的問題，民眾黨要提案，麻煩把功課研究清楚，不管是預算或法案，荒謬的八席，每次都不做功課亂砍亂改，搞得血肉模糊，有夠low的。

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