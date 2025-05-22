高雄一般性補助款遭大砍 許智傑、柯志恩互嗆

中央總預算遭到立法院藍白立委聯手刪減，立委許智傑（圖）要國民黨立委柯志恩負起全責。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/22 12:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對中央總預算遭到立法院藍白立委聯手刪減，連帶影響地方政府的財政，民進黨立委許智傑今天（22日）怒批，高雄被砍近52.5億，欲參選高雄市長的國民黨立委柯志恩要負起全責，「若心不在高雄就請滾出高雄！」；柯志恩則反駁說，立法院決議通刪，是要政府調整刪除不必要的支出，金額只佔總預算的3%。

許智傑指出，國家在總體財源固定的前提之下，114年度總預算案被刪減636億元，勢必壓縮到給地方政府的補助。行政院受到預算被刪影響，無可奈何下得調整地方一般性補助款，進而使高雄比原先少了51.9億、台南少51.7億、屏東少52.5億，南高屏成為這次一般性補助款最大的「受災戶」。

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許智傑提到，一般性補助款高雄從190億調降到138億，其中包含教育經費、社福補助、基本設施興建經費，將嚴重導致高雄擴大地方歲入、歲出差短的狀況，讓認真打拼的高雄人情何以堪？

許智傑並將矛頭指向欲參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，指柯「心中只有黨意沒有民意」，不把高雄人民放在心裡，面對如此不利於高雄的財劃法、總預算案，選擇蒙眼配合國民黨強輾通過，事後仍甩鍋「預算非我主導」，若柯志恩心不在高雄，就請滾出高雄！

許智傑呼籲，目前中央的總預算案釋憲案、財劃法，行政院已經申請釋憲，相信有重大瑕疵之處，大法官會做出最公正的判決，他建議行政院在結果出爐前重新調整，重視中南部及偏鄉給予更多支持。

柯志恩則反駁說，立法院決議通刪，是要政府調整刪除不必要的支出，金額只佔總預算的3%，行政院堅持不瘦自己的身，卻拿著這個決議砍地方補助，懲罰人民，而高雄部分綠營民代，不但沒有譴責行政院的行為，竟然要在野黨委員說明為什麼行政院要砍地方的補助。

柯志恩說，美國川普政府上台以來，為了國家財政健全，大刪自己的行政部門預算進行瘦身，在野黨也希望賴總統與卓榮泰院長帶領的行政部門，能有像川普總統一樣的魄力，改革日益沉重的國家財政負擔，減少不必要開支；但卓內閣上台以來，始終沒有回應在野黨訴求，逼不得已，在野黨才會在總預算表決，做出通刪3%的決議。

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