國民黨控司法追殺藍營重病黨工 綠營主導大罷免

國民黨國政基金會執行長凌濤22日舉行「賴清德恐怖統治現形！一手司法追殺重病黨工、一手部署大罷免」 記者會，痛批民進黨早就參與罷免行動。（記者劉信德攝）

2025/05/22 13:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「賴清德恐怖統治現形！一手司法追殺重病黨工、一手部署大罷免」記者會，副發言人鄧凱勛指出，賴清德總統520演說才說要促進朝野對話，但話音剛落，就調查國民黨的黨工，一位已經癌症末期的國民黨工，早上才做完化療，下午就被檢調帶往屏東約談，長途拔涉並接受疲勞轟炸，完全冷血毫無人性，痛批檢調小案大辦，整肅異己，卻不去辦綠營的共諜案。

國民黨智庫執行長凌濤表示，台灣司法追殺，莫此為甚，台灣詐欺、共諜案都屬重罪，檢調卻不查，賴清德在520送給在野黨的禮物竟是不同意癌末黨工申請遠端視訊偵訊，硬要把人帶往屏東，這就是抄家滅族，明明個資保護法案件可以視訊訊問，為何硬要羈押、搜索？難道檢調是向主子表功嗎？

請繼續往下閱讀...

國民黨台北市議員柳采葳則指出，罷免藍營立委的罷團，全部都是假公民團體，其中成員都是民進黨的議員助理與綠營黨工，賴清德把所有責任都推給這些假公民團體，好像自己沒有介入，但大家都心知肚明，這就是裝民主甩鍋卸責，而且賴清德就是大罷免幕後的編劇，搞鬥爭還不敢認帳，把政治髒活全都外包給假公民團體。

雖然民進黨昨已澄清台北市議員洪健益在政論節目上指稱賴清德與罷藍領銜人開會的說法並非事實，洪健益本人也已坦承口誤並道歉，國民黨今日記者會上仍播放洪健益在政論節目上的談話，指稱「不是口誤，而是真心話」，鄧凱勛說，大罷免後面的影舞者就是賴清德。

凌濤表示，洪健益不小心說出大白話，在民進黨中央的壓力下，才把自己的話吞回去，事實上賴清德領導全台大惡罷，參與曹興誠與罷團會議，而且各地的民進黨立委、議員也都介入罷免。

他並爆料，綠營台中市議員早就參與罷免國民黨立委羅廷瑋的行動，多位綠營議員助理本身就是主導惡罷的元兇，早在去年6月25日就已經開始啟動罷免並尋找領銜人，在罷團會議記錄中還驚見民進黨立委蔡其昌建議律師團開放共用，而且這些罷團疑似違法募款情形，因為在罷團的會計財務中敘明志工募款要有內帳記錄，難道檢調單位不去查一下罷團的內帳？罷團的錢從那裡來，檢調單位不查，就是害怕會查到民進黨的身上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法