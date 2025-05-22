美高官憂中國軍演「恐非單純演習」 顏擇雅：中國可能成功「以武促美反獨」

金門防衛指揮部舉行「太武操演」，國軍運用戰車、火砲各式武器，實施聯合灘岸火殲射擊，有效驗證聯合火協與指管通聯機制。（金防部提供）

2025/05/22 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍印太司令帕帕羅日前指出，中國連續兩年在台海大規模軍演，這不是單純的演習，中國處於危險競賽中。對此作家顏擇雅表示，希望台灣人不要因為這些新聞就以為台灣有事，美國一定出兵，賴政府要有心理準備承受美國那邊的更大壓力，這段時間會持續多久? 她猜至少要5、6年，直到美軍那邊補足硬體與人力，印太地區軍力別再落後中方為止。

顏擇雅在臉書PO文表示，這兩天的熱門新聞是美國印太司令說中對台軍演「並非單純演習」，為了因應中共犯台，美印太司令已制定「論分計秒」計畫，她希望台灣人不要因為這些新聞就以為台灣有事，美國一定出兵。這些新聞只證明美軍高層真的非常焦慮而已，台海有事之時美國到底會如何，完全在美國總統一念之間。

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顏擇雅指出，請注意以上是來自軍方的消息。真正決定政策方向的，還是文官系統。要知道最近文官正在想什麼，最好指標還是看華府智庫圈最近都寫什麼文章。從3月《the Taiwan Fixation》以來一系列文章，都應該讓台派心情不好的，要不然就是強調台灣沒那麼重要，不值得美國去跟中國打仗，何況中國吞下台灣也不可能變強國。要不然就是主張華府應該向賴政府施壓，承認一中。

顏擇雅直言，若問她目前看法，她會說共軍近日軍演，也許無法達到「以武促統」效果，卻有可能成功「以武促美反獨」。賴政府要有心理準備承受美國那邊的更大壓力，賴總統最近發言也已經可以看出端倪，這段時間會持續多久? 她猜至少要5、6年，直到美軍那邊補足硬體與人力，印太地區軍力別再落後中方為止。

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