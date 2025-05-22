補助款被刪少於去年編列數 北市財政局：將發函中央告知違法

台北市政府財政局長胡曉嵐今（22日）說明補助款被刪除情況。（記者何玉華攝）

2025/05/22 11:31

〔記者何玉華／台北報導〕中央政府總預算被立法院刪減，行政院認為窒礙難行，統刪給地方政府的一般性補助款約25%，台北市政府財政局長胡曉嵐今（22日）指出，北市114年度的一般性補助款被刪減為101億元，少於113年度的126億元，已經明確違反新的財政收支劃分法規定，今天將發函行政院，請其依法不能少於前一年的預算編列數，保障台北市民和全國民眾的權益。

胡曉嵐指出，新財畫法在今年3月21日已經經總統公布生效，地方政府至今都未接到中央對新財畫法分配的金額通知，基於穩健原則，先依之前的財畫法計算做預算的預估編列，今年已經編列一般性補助款138.9億元，依預算程報市議會審議通過，也依法執行中。

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她表示，新財畫法30條規定，中央給予地方的一般性補助款的金額不得於少於修正施行前一年度的預算編列數，也就是中央依法應保障地方政府114年度獲配的金額不能少於113的編列數。

她表示，非常遺憾，行政院在5月16日函告北市府，114年度一般性補助款刪減為101億元，少於113年的預算數126億元，已經明確違反財畫法第30條規定，也影響地方政府的財政。一般性補助款主要挹注教育、社會福利及基礎建設，行政院統刪25%，將影響兒少、長者、身心障礙等社會福利，連近期熱門的北投士林科技園區的交通改善都會受到影響。今天相發函行政院，請其依法不能少於前一年的預算數。

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