罷藍委林沛祥二階連署可能達標 「基隆絕沛」籲民眾勇敢表達聲音

各地志工今天到基隆支援罷免立委林沛祥連署。（記者盧賢秀攝）

2025/05/22 12:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立法委員林沛祥將於明天送件，基隆市長謝國樑認為可能成案，希望好好進入下一階段，各自表達論述，和平理性方式推動三階投票。基隆絕沛領銜人陳青逸仍然呼籲民眾堅強傾聽自己內心的聲音，勇敢站出來連署；議長童子瑋表示，希望大家可以勇於表達自己的聲音，尊重民主的制度。

基隆絕沛將於明天前往基隆市選舉委員會送件，陳青逸表示，今天是連署最後一天，呼籲基隆人可以堅強發自內心、傾聽自己的聲音，勇敢站出來連署，只要心志夠堅定，整個宇宙都會聯合起來幫助基隆，一起完成罷免的歷史任務。

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謝國樑表示心裡難過，基隆又要經歷罷免，去年才經歷1整年都在罷免的事情，總之對基隆就是一件非常沉重的事情。支持或反對罷免的人，大家都希望社會是祥和穩定的。

謝國樑說，這一段時間看到了很多的面對面的衝突，這些衝突都是不應該發生的，希望大家儘量的保持一些安全的距離。

謝國樑指出，目前看起來罷免林沛祥案會成案，好好的進入下一階段，大家各自論述，和平理性方式推動投票行為。

童子瑋則表示， 他還是希望大家回歸到理性溝通，衝突難免，希望大家彼此要克制、互相尊重。也希望大家可以勇於表達自己的聲音，尊重民主的制度。

各地支援志工到重要路口協助連署罷免林沛祥。（記者盧賢秀攝）

基隆絕沛領銜人陳青逸呼籲民眾把握最後一站勇敢站出來連署。（記者盧賢秀攝）

志工今天仍努力在市場前或路口加強連署罷免林沛祥。（記者盧賢秀攝）

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