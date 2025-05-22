爆賴清德常與罷團開會惹議 議員洪健益致歉：語速過快口誤

民進黨北市議員洪健益在政論節目透露，兼民進黨主席的總統賴清德常跟罷免領銜人開會，他事後致歉，稱是「語速過快出現口誤的情形」。（資料照）

2025/05/22 11:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕〕民進黨北市議員洪健益在政論節目透露，兼任民進黨主席的總統賴清德常跟罷免領銜人開會，引發討論，民進黨駁斥相關發言與事實不符；對此，洪健益致歉，稱是「語速過快出現口誤的情形」。

洪健益近日在政論節目爆料，賴清德常常跟罷免領銜人開會，並坐在那聽話，聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠還告訴賴，哪個人沒幫忙收連署書、誰收的份數不夠多，這些人把壓力全給黨主席。

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相關言論一出立刻引發討論，國民黨發言人楊智伃則質疑賴介入罷免運動。對此，民進黨發言人吳崢今（21日）強調，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴清德從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論實屬子虛烏有。

針對這起風波，洪健益21日透過臉書發文致歉，表示自己在節目中表達過程或許因為時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤的情形，造成社會大眾與罷免的公民團體們困擾他深感抱歉，未來會注意說法與用詞，避免再次產生誤會。

洪健益強調，正如總統賴清德所言「罷免行動，沒有人能主導。」他在節目中所強調的是總統賴清德一貫秉持「當家不鬧事」的態度，對於整起罷免行動應該保持中立與尊重並秉公處理。面對來自四面八方的公民團體與年輕人發起的罷免活動，民進黨中央也展現明確的態度與立場，給予必要的尊重與協助。

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