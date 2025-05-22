一般性補助款遭刪減 鍾東錦：苗縣無舉債空間、年底恐出現赤字

一般性補助款遭刪減，鍾東錦：苗栗縣無舉債空間，年底恐怕出現赤字。（民眾提供）

2025/05/22 10:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕受到藍白聯手刪凍總預算影響，苗栗縣政府收到行政院公文將刪減一般性補助款。苗栗縣長鍾東錦說，目前統刪27.3%，一般性補助款約減少28.1億，約占總預算10%，縣府已經編列的預算該執行部分還是要執行，年底恐怕出現赤字，這點相當糟糕。

鍾東錦指出，首先許多教育方面的建設地方配合款需支付一半，「老實說苗栗縣根本做不到」，不少立委爭取的案子金額高達1、2000萬，目前只能暫緩。

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鍾東錦建議，主計總處可找各縣市首長「大家坐下來談」。鍾東錦也提及，之前前往拜會主計總處，主計總處表示苗栗縣無舉債空間，會視苗栗縣狀況向行政院長卓榮泰報告，需要約2週時間。

鍾東錦表示，公務人員薪水不至於發不出來，但須挖東牆補西牆，會比較辛苦。他也認為，地方政府與中央應該是夥伴關係而非對立，台灣自中華民國政府以來不曾發生一般性補助款扣款問題，建議行政院再討論，完美處理事情，不然已經有許多縣市政府跳腳。

至於苗栗縣衝擊部分，鍾東錦提到包括教育、工程款給付、社會福利部分，其中社會福利影響更大，苗栗縣政府會開始省吃儉用，不該舉辦活動將會暫緩，希望事情能盡快落幕。

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