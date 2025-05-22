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    第3階反罷免備戰 朱立倫：總統不能成為仇恨製造者

    朱立倫今日陪同葉元之舉行宣講活動，席間受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

    朱立倫今日陪同葉元之舉行宣講活動，席間受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

    2025/05/22 11:28

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免潮下，國民黨主席朱立倫今（22）日陪同黨籍立委葉元之舉辦宣講活動。朱立倫表示，台灣民眾絕大多數還是反對罷免，但罷免方投票意願較高，這也是反罷免方面臨的壓力，將在各地持續努力，讓民眾了解罷免制度；朱立倫也說，總統賴清德應該就是最重要的罷免發動者，「總統不能成為仇恨的製造者」。

    朱立倫表示，台灣人絕大多數反對罷免，但反罷免方不一定出來投票，罷免方投票意願較高，這也是目前反罷免方面臨的壓力，所以國民黨必須在各地持續努力、不可能使用佛系戰法，要努力讓民眾了解罷免制度，積極催出不同意罷免票，否則同意罷免的4分之1就會通過門檻，「這是台灣目前罷免制度最大的漏洞」。

    民進黨台北市議員洪健益近日在政論節目表示，總統、民進黨主席賴清德常跟罷免領銜人開會，民進黨方面已駁斥評論不實，洪也為此道歉。

    對此，朱立倫說，最常聽到泛綠人士在講，從去年開始賴清德就如何如何指示大家進行罷免藍委，此事已經推動1年多，所以他認為罷免最重要的發動者應該就是賴清德，能讓台灣恢復團結的也是賴，所以「總統不能成為仇恨的製造者，應該要成為團結的促成者」，若由總統造成、製造這些仇恨，台灣如何團結、邁進？

    提及今日為葉元之站台一事，朱立倫說，回到服務8年的地方來，看到鄉親選出的葉元之非常認真為地方爭取預算、服務，每日勤跑基層，卻被造謠、抹黑、惡意攻擊，希望板橋鄉親能夠支持葉元之「反惡罷、戰獨裁」，呼籲大眾7、8月間出來投下不同意罷免。

    朱立倫說，大家都希望台灣和諧、不要這樣罷來罷去，國民黨立場就是希望反惡罷，因此他一再呼籲賴清德與民進黨懸崖勒馬、讓台灣團結和諧、一同為台灣建設努力。

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