政院刪新北補助款逾2成 侯友宜：地方預算受排擠

針對中央刪減地方政府補助款，新北市長侯友宜表示，新北預算受到排擠，建設遭受挑戰。（圖由新北市政府提供）

2025/05/22 10:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方政府的一般性補助款約25%。新北市長侯友宜今天表示，中央砍新北補助款的比例達27.3%、近30.4億元，影響社福、教育、警消和基礎建設，讓地方受到很大的預算排擠。

侯友宜今天到三重先嗇宮參加「神農大帝萬壽聖辰暖壽」參拜祈福儀式，被問到行政院刪減地方補助款的看法，是否擔心新北市建設計畫停擺？

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侯友宜表示，中央刪除一般性補助款，都沒有跟地方商量，讓地方受到很大的預算排擠，所有建設受到挑戰，尤其這次中央砍新北市的補助比例達到27.3%、將近30.4億元，砍的對象是社福、教育及警消和基礎建設，刀刀到位，這都是人民需要的東西，中央政府沒有商量就砍掉，人民沒有辦法完全得到照顧。

侯友宜說，中央做預算調整時，「你們有沒有感受人民的痛苦？」希望中央審慎檢討，面對大幅刪減一般性補助款，是否能夠審慎考慮？尤其現在總預算基本上該解凍都解凍了，該做的都在做了，中央跟地方還是要一起合作，直接面對人民需要解決的問題，全力以赴。

新北市長侯友宜今天赴三重先嗇宮參加「神農大帝萬壽聖辰暖壽」參拜祈福儀式。（圖由新北市政府提供）

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