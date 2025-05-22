為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林俊憲與陳亭妃有沒有殺過頭？ 黃暐瀚曝王定宇反應

    立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）。（資料照）

    立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）。（資料照）

    2025/05/22 12:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市黨部人員涉罷免連署偽造文書，遭台南地檢署偵辦，對此民進黨立委王定宇在資深媒體人黃暐瀚的節目《POP撞新聞》表示，他與律師已經擬狀要行文中選會，主張「罷免案失效、應該立即中止」；至於林俊憲跟陳亭妃有沒有殺過頭？王定宇說：「有殺！但有沒有過頭？請大家自己評判」。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，台南地檢署起訴「王定宇、林俊憲罷免案」的第一階段提議過程，罷免方涉嫌偽造文書，當事人王定宇委員今天上《POP撞新聞》主張，扣除偽造約1600份的提議書，他的罷免案第一階段「根本未達標」（公民數1%），所以他與律師已經擬狀要行文中選會，主張「罷免案失效、應該立即中止」。

    黃暐瀚指出，另外2026台南市長選舉，外界討論的都是林俊憲與陳亭妃，王定宇呢？有沒有要選？王定宇說：「這件事情，目前沒有在我腦袋裡面」，不過，他提出幾點提醒：「民進黨支持者不喜歡自己人打自己人；不管誰最後被提名，都需要「對方的支持者」；沒有提名就穩當選這回事，最後黃暐瀚問：「那林俊憲跟陳亭妃有沒有殺過頭」？王定宇說：「有殺！但有沒有過頭？請大家自己評判」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播