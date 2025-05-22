林俊憲與陳亭妃有沒有殺過頭？ 黃暐瀚曝王定宇反應

立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）。（資料照）

2025/05/22 12:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市黨部人員涉罷免連署偽造文書，遭台南地檢署偵辦，對此民進黨立委王定宇在資深媒體人黃暐瀚的節目《POP撞新聞》表示，他與律師已經擬狀要行文中選會，主張「罷免案失效、應該立即中止」；至於林俊憲跟陳亭妃有沒有殺過頭？王定宇說：「有殺！但有沒有過頭？請大家自己評判」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，台南地檢署起訴「王定宇、林俊憲罷免案」的第一階段提議過程，罷免方涉嫌偽造文書，當事人王定宇委員今天上《POP撞新聞》主張，扣除偽造約1600份的提議書，他的罷免案第一階段「根本未達標」（公民數1%），所以他與律師已經擬狀要行文中選會，主張「罷免案失效、應該立即中止」。

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黃暐瀚指出，另外2026台南市長選舉，外界討論的都是林俊憲與陳亭妃，王定宇呢？有沒有要選？王定宇說：「這件事情，目前沒有在我腦袋裡面」，不過，他提出幾點提醒：「民進黨支持者不喜歡自己人打自己人；不管誰最後被提名，都需要「對方的支持者」；沒有提名就穩當選這回事，最後黃暐瀚問：「那林俊憲跟陳亭妃有沒有殺過頭」？王定宇說：「有殺！但有沒有過頭？請大家自己評判」。

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