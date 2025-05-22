張亞中宣布參選國民黨主席 拋4項重大改革承諾

張亞中宣布參選國民黨主席。（記者張嘉明攝）

2025/05/22 10:36

〔記者施曉光／台北報導〕孫文學校總校長張亞中今日上午召開記者會發表參選國民黨主席聲明，呼籲全黨攜手「救黨、救國、救兩岸」，並說明未來工作重點，他還公布募款帳戶，藉此籌措參選登記經費。

此外，張亞中提出4項重大改革承諾：1、總統候選人必須由初選產生，一旦總統候選人確定，黨主席就交給候選人選戰所有黨權﹔2、建立黨主席任期與憲政體制一致的制度，未來若國民黨總統候選人當選，上任後自動接任黨主席，若未當選，總統大選次日開啟黨主席改選機制，他承諾縮短本屆主席任期至民國117年5月19日﹔3、為台灣創和平之路，為兩岸謀福祉之利，為區域塑穩定之局，為國共和解與兩岸和平創造契機，主動開啟國共兩黨全方位正面對話，並恭請前立法院長王金平擔任全權代表﹔4、為全面監督民進黨執政，設立「公義部」，恭請前立委邱毅承擔重責。

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張亞中並批評國民黨目前的領導階層，已經失去建黨初衷，政策蒼白無力、論述不成體系，依人不依制度、權力者可任意修改專斷獨行，兩岸論述模糊、國家立場畏縮，黨內組織上下失序、領導力不足，導致國民黨再也無法令人尊敬、無法感動人民，強調國民黨不能再坐視沉淪，重新整隊，整軍再戰！

張亞中表示，國民黨做為最大在野黨，必須是國會、街頭與地方三位一體的戰鬥團隊，面對明年地方選舉，他會重用黨內對選舉有經驗的將帥之材，在佈局上充分尊重地方力量，並投入黨中央的大量資源，除保住連任縣市，務必守住新北與台中，贏回高雄與台南，以及其它縣市。

他並說明，如果當選黨魁，將立刻啟動3項改革工程，包括數位轉型，革新黨務管理機制﹔重建國民黨政策路線與戰略藍圖﹔重建理念信仰，從思想凝聚力量。

據張亞中陣營核心幕僚何啟聖指出，今日記者會前已先向國民黨秘書長黃健庭辦公室說明，並轉知國民黨主席朱立倫，而且先前本已與黃健庭約定今日下午2點就黨事相關問題交換意見，但記者會前又臨時被通知時間延後到下週二上午10點。

繼前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫健萍之後，張亞中是藍營第3人宣布角逐黨魁，另台中市長盧秀燕2月間訪問日本之前接受日媒專訪時也鬆口「考慮」角逐黨主席，但後續面對媒體相關提問，就再也沒有進一步的表態。

至於現任國民黨主席朱立倫，迄今不願表態是否爭取連任，面對眾多參選者，他一概都表示很好、非常歡迎，朱陣營方面目前對於是否競選連任，都是以現階段工作重點在於拚民生經濟、關稅貿易戰以及因應大罷免為由，不願表態，至於盧秀燕考慮參選黨魁，朱立倫身邊人士則是提醒盧陣營要考慮台中市政與台北黨務兼顧的問題。

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