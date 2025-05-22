江雅綺出任英國公使：推動台英共同法律議題交流

總統府19日發布總統令，任命國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使。（圖取自國立台灣海洋大學官網）

2025/05/22 10:09

〔記者吳哲宇／綜合報導〕總統府19日發布總統令，任命前立委林昶佐出任駐芬蘭代表、國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使。江雅綺表示，過去留學英國的經驗使她對英國有特殊情感，後續在學界也持續關注台英共同法律議題，奔走於兩國分享雙邊經驗，相信未來可藉此開始推動雙邊交流合作。

江雅綺表示，她過去曾於英國留學，因此她對英國一直有一份特殊的感情，返台後在學界工作，每年幾乎都有參與國際會議或活動的經驗，對國際交流並不陌生。

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同時，江雅綺說，她在學界持續關注網路、文創、新興科技的法律議題，這些都是台灣和英國共同關心的領域。例如近年她曾受英國大學法學院邀請，分享台灣關於網路不實資訊的治理、虛擬資產的規範、以及關鍵科技資產的智財保護；她也寫過關於英國數位經濟法、英國金融科技監理沙盒、英國網路安全法等文章。相信這些經驗，可以是推動台英雙邊交流的開始，接續在更多領域深化台灣與英國的合作。

江雅綺表示，她近年在台灣則持續與國外學者、智庫共同推動關於數位韌性、海纜安全的計畫，未來也會持續促進這些領域的國際對話與合作。而在過往的國際交流經驗中，發現近年國外朋友對台灣的興趣愈來愈高，台灣在科技、民主、經濟上的成就，很多是國外朋友想了解與學習、甚至進一步爭取合作的。未來她將持續在數位治理、韌性安全等議題上努力，進一步拓展與不同面向的雙邊合作，讓台灣英國關係更加緊密。

她也於臉書分享心情，表示雖然自己對國際交流並不陌生、也有一些接受國際媒體採訪的經驗。但她知道，自己要從學界轉換跑道到外交工作，需要學習的地方非常多，有許多朋友向她道賀，其實她的心情十分誠惶誠恐。尤其駐英使館剛包辦蔡英文前總統的訪英行程，讓英國對台灣價值的熱烈喝采傳遞全世界。在這些外交工作人員已有的成功基礎上，她也更加感到自己戰戰兢兢，一定要盡心盡力，強化台灣與英國的雙邊交流合作，以求不負所託。

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