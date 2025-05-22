檢調再查「高雄雙罷劫」約談5志工和臉書小編

「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，5名志工今遭檢調約談。（翻攝高雄雙罷劫臉書）

2025/05/22 10:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉幽靈連署的 「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢上月遭檢調羈押，今雄檢再傳喚5名志工到案協助釐清案情，領銜人朱磊發文怒控檢調「黑手又來了」，但罷免活動依然不會退縮，要拼到最後、堅持到底。

高雄檢調上月針對「高雄雙罷劫」涉幽靈連署進行查緝行動，85歲老婦黃晃枝（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人）經雄檢複訊後，黃婦無保請回、朱磊15萬元交保，而「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢坦承連署書不是民眾簽的，而是他和罷免志工所為，且檢察官還發現他不但刪除LINE對話紀錄，還指示罷免領銜人如何應對檢調詢問，被法官認他有串、滅證之虞裁定羈押禁見。

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徐尚賢被羈押禁見後，還引發「高雄雙罷劫」團隊鬧內閧，徐尚賢的父親徐國祥突然以職務代理人自居，召開記者會宣布「高雄雙罷劫總部」即日起解散，並將總幹事朱磊解職，但朱磊與黃晃枝隨即出面駁斥，強調「雙罷行動照常進行，絕無解散、放棄之事」。

今天清晨，檢調針對「高雄雙罷劫」團隊再出手，傳喚5名志工進行約談，消息傳出後，朱磊直指，針對高雄雙罷劫的打壓、恐嚇、分化、謊言就沒有停止過，新一波打壓再度來臨，連臉書管理員也被帶走約談，暫時無法以粉專發文；他呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拼到最後、堅持到底。

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