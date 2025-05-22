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    臨時找視障路跑協會支援視障者按摩 選手心寒：被世壯運當工具

    一名參加世壯運公路賽路跑的視障選手表示，19日主辦單位臨時請視障路跑協會支援，要找30位視障者來按摩，要求支援日期是在5月25日，請問主辦如果真的重視這個活動，不會在這個時機點才突然找人支援吧？（圖擷取自臉書）

    一名參加世壯運公路賽路跑的視障選手表示，19日主辦單位臨時請視障路跑協會支援，要找30位視障者來按摩，要求支援日期是在5月25日，請問主辦如果真的重視這個活動，不會在這個時機點才突然找人支援吧？（圖擷取自臉書）

    2025/05/22 10:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界壯年運動會17日登場後出包不斷，近日又爆出賽會禮包的智慧手錶違規使用中國晶片，針對蔣萬安市府的輿論批評聲浪越來越大。有一名參加世壯運公路賽路跑的視障選手表示，19日主辦單位臨時請視障路跑協會支援，要找30位視障者來按摩，要求支援日期是在5月25日，請問主辦如果真的重視這個活動，不會在這個時機點才突然找人支援吧？

    臉書粉專「靠北世壯運」PO出一則投稿，投稿者稱他是位視障跑者，即將參加世界壯年運動會的公路賽路跑，但在準備過程中遇到一連串讓人心寒的事情，想透過發文，讓更多人知道視障者和陪跑員的處境。首先、陪跑員制度混亂，報名時章程中沒有提到可以有兩位陪跑員，也沒有地方可以登錄陪跑員資料，自己的第一位陪跑員是用「個人報名」付了3000多元報名費的方式參加。

    投稿者指出，一個月前，主辦突然公布可以有「兩個陪跑員」，好不容易找到了第二位，但報名網站上無法登錄陪跑員資料，他是透過多次打電話詢問後才終於成功報名第二位陪跑員。登錄後第二位陪跑員沒有收到相關郵件，並發現登錄的照片也是錯誤的。

    投稿者續指，兩個禮拜前，又突然收到主辦說「如果有兩位陪跑員，不能同時有兩位陪跑員陪同選手進行比賽，陪跑員須於10公里處交棒」。有些賽事確實會這樣規定，但一開始報名時世壯運並沒有這項規定。再者，查無10公里處陪跑員的接駁車，要陪跑員自行前往並返回，比賽當天這麼早，陪跑員需要安頓好視障者外，然後還要自行前往接棒處，根本不合理。如果是國外視障者該怎麼辦？是否更無所適從！

    投稿者補充，5月19日主辦單位臨時請視障路跑協會支援，要找30位視障者來按摩，且是在6天後5月25日，請問主辦單位如果真的重視這個活動，不會在這個時機點才突然找人支援吧？

    投稿者怒批，台北馬拉松都知道幾個月前就要招募，為什麼世界級的比賽卻如此匆促呢？根本不尊重我們視障者，只把我們當成工具。熱心想去支援的視障者，也因為太晚才通知訂不到復康巴士前往幫忙，要自己搭乘捷運前去協助，這既不合理也不安全呀！

    投稿者直言，他們很願意緊急協助主辦單位，需要視障者的幫忙，但視障者提出的需求卻不獲得重視，台北馬拉松與長榮馬拉松都做得到的事情，希望主辦單位可以給予視障跑者更多協助。

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