總統府廚師費遭凍翁曉玲要阿兵哥吃麥當勞！律師諷：現代晉惠帝

立法院司法及法制委員會昨日處理總統府、國安會114年度預算解凍案。針對總統府方提出的解凍報告，提到總統府憲兵三餐膳食之後恐斷炊，國民黨立委翁曉玲（見圖）卻脫口稱「可以去買麥當勞啊！」（資料照）

2025/05/22 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨日處理總統府、國安會114年度預算解凍案。針對總統府方提出的解凍報告，總統府聘請的廚師費用遭凍結，總統府憲兵三餐膳食之後恐斷炊，國民黨立委翁曉玲卻脫口稱「可以去買麥當勞啊！」對此律師黃帝穎發文諷刺「古有晉惠帝何不食肉糜，今有翁曉玲何不食麥當勞」。

律師黃帝穎發文指出，總統府業務費含聘請廚師費用全遭國民黨立委凍結，總統府憲兵三餐膳食恐斷炊，國民黨立委翁曉玲竟稱「可以去買麥當勞啊！」他形容翁「宛如現代晉惠帝的翁曉玲」，並反諷「真的是『中國人的驕傲』」。

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黃帝穎也提到，翁曉玲也曾硬扯奧運金牌麟洋配是「中國人的驕傲」，引爆眾怒。對此他也諷刺，「其實，社會現在才發現，翁上人才是繼承晉惠帝道統，翁曉玲完全夠格當『中國人的驕傲』」。

翁曉玲昨日就解凍總統府業務費，質詢總統府副秘書長何志偉。（圖翻攝自立院IVOD）

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