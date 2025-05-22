蘇花路斷傅崐萁怪交通部 議員胡仁順：不要只會檢討別人

花蓮連日豪雨不斷，蘇花公路土石流持續發生，台鐵和仁至崇德間也再度因土石泥流影響雙向中斷。（資料照）

2025/05/22 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮連日豪雨不斷，蘇花公路土石流持續發生，台鐵和仁至崇德間也再度因土石泥流影響雙向中斷，立法院國民黨團總召傅崐萁則是在立院質詢時怒批「安全回家的路一再跳票」，民進黨9年來到底為花東人民做了什麼，並要求交通部1個月提改善，花蓮縣議員胡仁順對此提出10點分析，怒批傅崐萁、徐榛蔚又在拉仇恨。

針對花蓮鐵公路中斷，花蓮縣長徐榛蔚昨也開記者會，稱花蓮迫切需要一條安全回家的路，呼籲中央重視東部民眾交通權益，她也邀請總統賴清德，親自搭火車或開車走一趟蘇花，感受花蓮人對聯外交通的不便與辛苦。

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花蓮縣議員胡仁順在臉書發文指出，昨日傅崐萁、徐榛蔚又在拉仇恨，同時他也對「蘇花路斷」提出10點評論。首先他指出，10年前的舊蘇花，都是斷在蘇花北端宜蘭境內，特別多落石坍方阻路，並不是崇德這段。

胡仁順也附上圖片說明，指出「雙向阻斷與管制天數最高的是南澳-和仁段，再來是東澳-南澳、蘇澳-東澳，崇德段不算多」、「2010年馬英九政府 選擇三段做蘇花改，當時的環境影響說明書提到：和平-崇德段主要事故是車禍，不是落石，不納入改善計劃」。他藉此強調「是國民黨政府時的事、是國民黨政府時的事、是國民黨政府時的事」。

胡仁順表示，以長年開蘇花的經驗來說，這也是真的，當年崇德真的沒有什麼落石問題。之後便開始在落石路段做蘇花改了，並於2020年全線完工通車。

胡仁順指出，蘇花安因為和中-崇德段還是有路型問題及落石風險，2019年起交通部已啟動蘇花安作業，期間依原基法規定，必須取得沿線部落同意。

胡仁順提到，沿線有宜蘭境內3個部落，非常迅速就同意，花蓮境內的4個部落中，也有2個隨即同意，但其餘兩個部落多次流會，延宕了近4年，期間縣府沒有協助協調，任由其無法通過。

胡仁順說，在0403地震後，部落有感於路段安全的重要性，終於通過了部落會議，蘇花改工程處也開始設計規劃，預計在2032年完工通車。對此他也直言「如果縣府早點跳出來協調，讓部落會議一次通過，就可以提早3年開始，現在搞不好已經動工了。可是，沒有如果」。

胡仁順也提出，崇德段的土石流問題是在0403地震後開始的。只要在花蓮抬頭就可以看到山林的傷痕有多大，太管處也說過，初步恢復至少要7年。從海上看，崇德這段的山脈更是傷痕累累。這樣的山，要如何能不土石流？

自0403至今已1年多，鐵路研議改線、蘇花安設計規劃如火如荼進行中。但這不是打電動，點一點就可以完成改線工作或是開山鑿壁完成。更別說花蓮的災後復健都沒做完，他直呼「不要只會檢討別人吧！」

胡仁順也質疑，傅崐萁不用交通部說明花蓮的交通對策，蘇花安本來就是按照規劃期程進行中，鐵路改線也在評估中。一定會有一段陣痛期，但中央能次次調整精進，迅速加開船運與班機運輸，不是努力在解決問題嗎？

此外，胡仁順也批評徐榛蔚，「有對秀林老師遇害事件與早午餐店遭衝撞事件出來道歉、說明、補上政策漏洞嗎？你有對大坌坑的活人與古人爭議出來協調嗎？你有出來說明過查水表事件嗎？你有出來詳細講解災後重建問題嗎？你有出來說明事涉兩億預算的礦石稅爭議嗎？」對於這些問題，胡仁順也直言「都沒有。只有美美跑活動與會勘，還有遇到可以攻擊中央的時候，你才會醒來」。

胡仁順在文末也提到，「我們的觀光業，真的辛苦了。除了盡力打造安全的路，也希望縣內可以打造更吸引遊客、甚至本地人也喜歡的旅遊環境」。

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