傳檢調今約談志工 高雄雙罷劫︰原定擺攤活動不變

「高雄雙罷劫」團隊強調將以「一個人、一支筆、一張桌」，繼續連署活動。（圖擷自高雄雙罷劫臉書）

2025/05/22 08:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，在負責人徐尚賢遭羈押後，今天（22日）傳出檢調開始約談志工，臉書管理員也被帶走約談；對此，雙罷劫團隊強調，今天上午原定擺攤活動依然不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」繼續連署活動。

「高雄雙罷劫」圖隊近來紛爭不斷，徐尚賢父親要解散「高雄雙罷劫」總部，遭2位領銜人朱磊與黃晃枝切割，強調會繼續連署。

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罷免許智傑領銜人朱磊今早指出，一直以來，針對「高雄雙罷劫」的打壓、恐嚇、分化就沒有停止過，如今新一波打壓再度來臨。今天早上，檢調突然大規模約談現有志工，雙罷劫臉書管理員也被帶走約談，恐嚇之意不言而喻，但今日上午原定擺攤活動依然不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動。

朱磊呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的行徑，「高雄雙罷劫」絕不退縮、不屈服、不放棄，拼到最後、堅持到底。

今天雙罷劫的流動連署攤位，分別於8:30-10:30在新興區中正市場、9:00-12:00在苓雅區三和市場、9:00-11:00在鳳山區肉豆公市場。

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