林姿妙涉貪污停職仍續消費「縣長」頭銜 挨批僭用公職權力

宜蘭縣長林姿妙因貪污案被判刑停職，卻仍以縣長名義贈送花籃；縣議員陳文昌認為，容易構成對公職權力的僭用。（記者游明金攝）

2025/05/22 08:52

林姿妙停職後仍以「縣長」名義出席、發言或贈禮

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙因貪污案被判刑停職，卻仍以縣長名義贈送花籃、出席活動，縣議員陳文昌在議會質詢這樣是否適宜適法，以及經費來源？未料引起議長張勝德批評陳文昌是在搞「形式上表演」；對此，陳文昌在臉書漏夜發文反擊，強調林姿妙以「縣長」名義出席、發言或贈禮，容易構成對公職權力的僭用與誤導民眾。

名義「縣長」依法不得進行公務或對外活動

陳文昌表示，停職是否仍可使用「縣長名義」？根據《地方制度法》第55條，縣長若因刑事案件（如貪污治罪條例）一審有罪而停職，其法律地位為「尚具職銜但停止行使職權」。也就是說：林姿妙仍是名義上「縣長」，依法不得再以現任職權名義進行公務或對外活動。

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他說，在未經縣府授權或副署情況下，以「縣長」名義出席、發言或贈禮，容易構成對公職權力的僭用或誤導民眾，此舉雖非重大違法，確有行政模糊地帶，議員質疑有其正當法律依據，並非無的放矢。

停職官員應避免「以職銜營造仍在位錯覺」

陳文昌指出，行政倫理與公信力，應避免濫用職銜進行私務，即使花籃為私人出資，問題仍在於行政倫理，停職官員應避免「以職銜營造仍在位錯覺」，否則將影響行政中立與縣府形象，更可能使其他機關或民眾誤解其仍有政治影響力，破壞停職制度設計的初衷，議員質疑其是否濫用公器行私務，是行政監督應有之舉，並非「苛責」或「表演」。

議長批評陳文昌質詢為「形式上表演」

陳文昌說，張勝德議長批評質詢為「形式上表演」，背後有兩層政治操作，一、試圖以「名義仍在」為正當性掩蓋權責已停的事實。二、將質詢政治化、個人化，轉移社會對林姿妙涉案背景與權力濫用的焦點。

最後，他強調，質詢本質是議員的憲政職責，其目的是對政府部門及公職人員行使監督、提出疑義、釐清界線。在民主制度中，「提出問題」是職責，不是表演；真正的「表演」，是掩蓋問題、模糊責任。

政風單位不宜用「合情合理」混淆法律判斷

縣府曾對花籃之事提出說明，強調是林姿妙個人出資贈送，未經過縣府；縣府政風處亦稱「合情、合理、合法」。陳文昌質疑，政風單位不宜用「合情合理」混淆法律判斷，停職期間使用「縣長」名義，已觸及倫理灰區，即便沒有使用公帑，亦恐造成外界誤解其仍具正式職權，草率以「合法」結案，不啟動調查或提出警示，變相縱容「公器私用」或「權勢延續」，政風處的答覆恐落人口實，削弱廉政信任。

宜蘭縣長林姿妙因貪污案被判刑停職，卻仍以縣長名義贈送花籃，引起爭議。（陳文昌提供）

宜蘭縣長林姿妙因貪污案被判刑停職，卻仍以縣長名義贈送花籃，縣議員陳文昌提出質詢，卻被批評搞「形式上表演」；對此，陳文昌在臉書漏夜發文反擊。（記者游明金翻攝）

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