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    首頁　>　政治

    黃國昌要求國安簡報直播 周軒：有夠不尊重人的

    總統賴清德於520發表執政週年談話，透露將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌提出，扣除機敏部分應「全程公開直播」。（資料照）

    總統賴清德於520發表執政週年談話，透露將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌提出，扣除機敏部分應「全程公開直播」。（資料照）

    2025/05/22 09:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德於520發表執政週年談話，透露將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌提出，扣除機敏部分應「全程公開直播」，政治工作者周軒對此批評「實在有夠不尊重人的」。

    周軒在臉書發文指出，總統賴清德於520就職1週年的時侯表示，願意向在野黨主席進行「國安情勢簡報」。黃國昌卻說，應該「扣除機敏部分」，全程對外直播。

    周軒質疑，國安的資料，應該都很機敏。賴總統願意跟2位在野黨主席簡報，其實是對2位的一種尊重。然後黃國昌說要直播「國安情勢簡報」？對此周軒也批評「我覺得你黃國昌實在有夠不尊重人的。建議賴總統也不用跟他們簡報了啦！」

    國安會副秘書長徐斯儉昨日在立院接受質詢時也坦言，國安會現在正在規劃，包括國防、兩岸、國安局問題、滲透、灰色地帶等，都牽涉到很難對外公開說明的情況。他也強調，專報一般是無法對外講的，「我們沒辦法用直播的方式」。

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