林憶君透過藥師公會粉專吐苦水？ 藥師氣炸：憑什麼代表我們

針對日前質詢時翻出林昶佐焦慮症病史一事，林憶君透過「藥師公會全聯會」臉書粉絲專頁發出公開信回應外界質疑，但網友認為，林憶君此舉以藥師公會全聯會秘書長身分「公器私用」。（資料照）

2025/05/22 07:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，民眾黨立委林憶君日前質詢時將林昶佐的焦慮症病史翻出，稱芬蘭不僅「自殺率高」且「日照短」，質疑林昶佐是否適任，引發各界熱議。針對此事件，林憶君透過「藥師公會全聯會」臉書粉絲專頁發出公開信回應外界質疑，但網友認為，林憶君此舉以藥師公會全聯會秘書長身分「公器私用」，再度引發網友怒火。

「藥師公會全聯會」臉書粉專21日傍晚發出「林憶君秘書長給藥師夥伴的一封信」內容，林憶君聲稱，近日新聞話題指稱她將疾病污名化的不實指控，對此她想向藥師夥伴們說：「身為藥師我絕對不會忘本！更不會違反醫學倫理！」林憶君表示：「身為藥師，面對每位病友，我從來沒有、更不會歧視任何疾病的患者！身為立委，面對質詢，我都秉持理性、務實、科學的精神提出疑問！」

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林憶君還原質詢當天過程，指稱：「回到5月19質詢當天，我的發言中，並非如外界所言，有揭露林昶佐病史涉及個資問題，事實上，林昶佐個人早在過去多次公開訪談或其社群媒體都主動提及有焦慮症病史，也是他2016年3月初接受廣播專訪曾自述的事實；我所引用內容皆來自其公開言論之資訊。」

林憶君強調，她個人並未對林昶佐本人有任何歧視、汙名化的言論，也從未主張任何有精神疾病者不適合工作，僅就大使職務的適任性進行理性的質詢。林憶君坦言：「基於國會議員為國家為人民的監督職責，卻被外界政治化操作『超譯』成歧視，導致我的醫療專業遭受批評，為此，我亦覺得頗受委屈。」

林憶君最後也直言：「我願意接受近來因針對外交人事監督質詢所引發的不同意見與討論，但絕不接受將理性監督被扭曲為惡意歧視的指控！維護公眾利益與理性監督，是我作為立法委員的責任與義務，倘若連不謾罵、理性監督的質詢，都可以因此被有心人惡意扭曲為歧視言論，那是否反而更窒礙了心理健康議題在國會殿堂的正常討論空間。」

針對「藥師公會全聯會」臉書粉專發出「林憶君秘書長給藥師夥伴的一封信」，許多網友表示無法理解，紛紛砲轟：「妳需要向社會大眾公開道歉，而不是在這邊拉全國藥師陪葬。」、「當個版嗎？這是公會的態度還是林憶君你自己的意見發表？」、「林立委個人觀點不應該用全聯會發言，請收回並道歉，不要讓藥師們背書。」、「全聯會發這文，是代表什麼立場，挺歧視與汙名化身心疾病者的秘書長？」、「為何要全部藥師替你背書？」

此外，也有藥師在貼文底下留言：「請你用你個人帳號發文好嗎？憑什麼你這種人在代表我們藥師發言啊？」、「身為藥師其中一員，我對這位藥師立委的表現感到非常丟臉，政治立場可以不同，但最低要求請守好醫療倫理。」、「全聯會FB當妳個版？身為一位年紀不大但出道比較早的藥師，妳這次我沒要挺妳耶！我交一堆會費不是來讓妳這樣搞的！」、「我繳會費是讓你們用公會臉書發這種文？」

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