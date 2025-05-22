藍營宜縣黨部主委林明昌80萬元交保 重申反對假連署

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌涉幽靈連署遭約談，交保後重申「反對假連署」。（記者王峻祺攝）

2025/05/22 05:58

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌涉幽靈連署，昨（21日）遭宜蘭地檢署約談，經檢方漏夜偵訊，今天凌晨2點多諭知80萬元交保，林明昌受訪時重申「反對假連署」，強調自己坦蕩蕩，清白未做壞事，沒有串證、逃避才能獲交保。

檢方另提訊首波遭羈押的黨部前書記長俞凌傑等3人，交叉比對供詞，釐清罷免涉造假案情，全案迄今已累計19名被告。

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宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，上月24日發動首波搜索後，21日進一步約談國民黨縣黨部主委林明昌等8人到案，國民黨因不滿林明昌等人遭約談，林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢，下午偕同黨團議員與支持者20多人到場聲援，行動持續至今天凌晨。

林明昌昨天一早7點多被通知到宜蘭調查站釐清案情，直到今天凌晨0點15分移送地檢署，林岳賢不捨78歲老父接受馬拉松式訊問，持續在地檢署外守候至深夜，得知父親準備移送地檢，還提前備妥雞精、外套請法警轉交，為他補身、保暖。

經檢方漏夜偵訊，凌晨2點多諭知林明昌80萬元交保，家人獲知後，不到1小時火速籌款完成繳納保金等相關手續，並在林岳賢等人陪同下，步出地檢署返家。

林明昌被問及長時間訊問是否疲累？他強調「我是清白的，我不會累。」並表示上月24日在國外得知黨部遭搜索後，就立刻趕回來，證明「我不逃避」，所以今天可以交保，就是因為他沒有串證、沒有逃避，更重申「我坦蕩蕩、沒有做壞事，我反對假連署！」

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