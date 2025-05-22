宜檢調查幽靈連署 漏夜偵訊藍營宜縣黨部主委林明昌

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天（22日）凌晨0點15分步入地檢署，強調「司法會還我清白！」（記者王峻祺攝）

2025/05/22 00:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，上月24日發動首波搜索後，昨天進一步約談國民黨縣黨部主委林明昌等8人到案，林明昌今天（22日）凌晨0點15分步入地檢署，強調「司法會還我清白！」檢方另提訊首波遭羈押的黨部前書記長俞凌傑等3人，交叉比對供詞，釐清罷免涉造假案情，全案迄今已累計19名被告。

宜檢上個月接獲罷免立委陳俊宇連署提議涉嫌偽造情資，經向中選會、宜蘭縣選委會調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉嫌幽靈連署46份、冒名偽造連署200多份。檢調上個月發動首波搜索與約談，共有13人列被告，全案朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。

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其中，國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及礁溪鄉黨部主任李姿慧等3人，因犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、逃亡之虞，上月25日被宜蘭地方法院准押禁見；「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲等人，則分別以3萬元至20萬元不等交保。

當時，縣黨部主委林明昌因前往中國進香，進行宗教交流，首波未到案，回國後身體微恙養病，時隔近1個月，昨早7點被通知到宜蘭調查站釐清案情，檢方同時提訊首波遭收押的俞凌傑等3人。

在第2波約談行動，除林明昌，還有副主委林俊榮、黃國蘭黨部二區主任陳淑惠、蘇澳黨部主任謝許成、頭城黨部前主任沈麗珍、志工麥潔萍，以及首波5萬元交保候傳的黨工謝火木、汪柏均等8人，在21日晚間陸續移送檢方複訊。

經檢方偵訊後，林俊榮、汪柏均無保請回，謝許成10萬元交保，陳淑惠、沈麗珍及謝火木、志工麥潔萍各以3萬元交保；林明昌仍在漏夜偵訊中。

國民黨不滿林明昌等人遭約談，林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢，昨天下午偕同黨團議員與支持者20多人到場聲援，截至今天凌晨未散去，高喊「清白無罪」。

宜蘭地檢署偵辦涉幽靈連署19人列被告，漏夜偵訊國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌（右）。（記者王峻祺攝）

檢方提訊國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑。（記者王峻祺攝）

檢方提訊國民黨宜蘭縣黨部一組總幹事陳堅豐。（記者王峻祺攝）

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