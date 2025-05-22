為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宜檢調查幽靈連署 漏夜偵訊藍營宜縣黨部主委林明昌

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天（22日）凌晨0點15分步入地檢署，強調「司法會還我清白！」（記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天（22日）凌晨0點15分步入地檢署，強調「司法會還我清白！」（記者王峻祺攝）

    2025/05/22 00:45

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，上月24日發動首波搜索後，昨天進一步約談國民黨縣黨部主委林明昌等8人到案，林明昌今天（22日）凌晨0點15分步入地檢署，強調「司法會還我清白！」檢方另提訊首波遭羈押的黨部前書記長俞凌傑等3人，交叉比對供詞，釐清罷免涉造假案情，全案迄今已累計19名被告。

    宜檢上個月接獲罷免立委陳俊宇連署提議涉嫌偽造情資，經向中選會、宜蘭縣選委會調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉嫌幽靈連署46份、冒名偽造連署200多份。檢調上個月發動首波搜索與約談，共有13人列被告，全案朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。

    其中，國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及礁溪鄉黨部主任李姿慧等3人，因犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、逃亡之虞，上月25日被宜蘭地方法院准押禁見；「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲等人，則分別以3萬元至20萬元不等交保。

    當時，縣黨部主委林明昌因前往中國進香，進行宗教交流，首波未到案，回國後身體微恙養病，時隔近1個月，昨早7點被通知到宜蘭調查站釐清案情，檢方同時提訊首波遭收押的俞凌傑等3人。

    在第2波約談行動，除林明昌，還有副主委林俊榮、黃國蘭黨部二區主任陳淑惠、蘇澳黨部主任謝許成、頭城黨部前主任沈麗珍、志工麥潔萍，以及首波5萬元交保候傳的黨工謝火木、汪柏均等8人，在21日晚間陸續移送檢方複訊。

    經檢方偵訊後，林俊榮、汪柏均無保請回，謝許成10萬元交保，陳淑惠、沈麗珍及謝火木、志工麥潔萍各以3萬元交保；林明昌仍在漏夜偵訊中。

    國民黨不滿林明昌等人遭約談，林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢，昨天下午偕同黨團議員與支持者20多人到場聲援，截至今天凌晨未散去，高喊「清白無罪」。

    宜蘭地檢署偵辦涉幽靈連署19人列被告，漏夜偵訊國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌（右）。（記者王峻祺攝）

    宜蘭地檢署偵辦涉幽靈連署19人列被告，漏夜偵訊國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌（右）。（記者王峻祺攝）

    檢方提訊國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑。（記者王峻祺攝）

    檢方提訊國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑。（記者王峻祺攝）

    檢方提訊國民黨宜蘭縣黨部一組總幹事陳堅豐。（記者王峻祺攝）

    檢方提訊國民黨宜蘭縣黨部一組總幹事陳堅豐。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播