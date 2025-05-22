中國央視女主播誤稱兩岸是「兩國」 他揭可能下場：主播生涯基本結束！

中國《央視》主播胡蝶播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/22 00:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德20日發表就職週年談話，被稱為中國官媒「《央視》最美女主播」的胡蝶，同日播報國台辦回應時，誤將「祖國」說成「兩國」，大批網友嘲諷她可能因此「被消失」。對此，曾以記者身分派駐中國多年的印太戰略智庫執行長矢板明夫，曝胡蝶可能下場，慨歎「在中國即使是替共產黨做宣傳，也是具有極大風險的。」

《央視》主播胡蝶20日在播報有關賴清德談話時，複述國台辦發言人陳斌華的回應，表示「不管『台灣地區領導人』講什麼、怎麼講，都改變不了『台灣是中國一部分』的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐」，但下一秒卻發生口誤，將「祖國」說成「兩國」，接著又急忙改口，「更阻擋不了『祖國』終將統一，也必將統一的歷史大勢。」該片段隨即在網上掀起熱烈討論。

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對此，矢板明夫21日晚間在臉書發文表示，「這當然是屬於口誤。而且，胡蝶在發現自己報錯時，立即糾正。本來不是一件大事，但是在中國，這種錯誤是很難被原諒的。按照慣例，胡蝶將被停職相當長一段時間，接受各種各樣的調查、做無窮無盡的檢討和解釋。她的主播職業生涯，基本上已經結束了。在中國的網路上，看到了不少對胡蝶的口誅筆伐。也有網友嘲諷『我們懷念她』、『這是不小心說了實話』等等。」

矢板明夫接著說：「同時，她也被起底老公是中國知名導演陸川，陸川曾在2008年執導過一部描寫南京大屠殺的電影《南京！南京！》。其實就是一部反日宣傳片。可能是想把影片做得更有深度一些，虛構了一個日本兵叫角川。呈現其人性的掙扎和最後的崩潰輕生。但因此在中國引發了爭議。批評者認為陸川同情和美化侵略者，以日本人的角度詮釋當時中國人的懦弱，指責陸川是「漢奸」。」最後他慨歎，「在中國即使是替共產黨做宣傳，也是具有極大風險的。」

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