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    一般補助款少52億元！陳其邁：衝擊教育、社福、基本設施建設

    高雄一般補助款少52億元，陳其邁指出，總預算遭不理性刪減的連鎖反應。（記者王榮祥攝）

    高雄一般補助款少52億元，陳其邁指出，總預算遭不理性刪減的連鎖反應。（記者王榮祥攝）

    2025/05/21 21:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今年一般性補助款減少52億元，被刪減金額是六都最高！市長陳其邁晚間表示，今年中央政府總預算遭到立法院不理性的刪減，也因此連鎖反應，造成中央給各縣市的一般性補助款受到很大影響。

    陳其邁說明，高雄今年一般性補助款原本核定190億元，會被大減約52億元，被刪減金額是六都最高，雙北則各減少30多億；這情況不只擴大歲出歲入差短，高雄面積是台北的11倍大，「基本設施」、「教育經費」需求很龐大，且法定「社福」負擔六都最高。

    他表示，這些費用原本是中央以一般性補助挹注，這次刪減，會大幅影響市民相關權益；先前提過中央跟地方加總的財源其實就是一塊大餅，一是統籌款、二是計畫型補助、三是一般性補助，整體國家財源就這麼多，立法院刪減中央總預算636億元，自然就會大大影響地方財政。

    這對面積廣大、人口結構相對老化的中南部，尤其是高雄的重大建設和未來發展，實在很不利，對認真打拚建設與經濟的高雄，也很不公平！

    陳其邁指出，高雄長期作為國家重工業製造基地，且發電量占台電全國總購發電量20%，肩負全國用電及產業發展，所伴隨的環境成本為承擔全國20%碳排量，更須籌措財源改善環境及安全。

    因為台灣過往的南北差距，導致中南部縣市財政狀況都相對辛苦，因此行政院一般性補助款對於高雄是很重要的補助，高雄這幾年努力維持的財政紀律，因此將會面臨更嚴峻的挑戰，也會對於與市民生活息息相關的教育、社福、基本設施建設等產生影響。

    屏東減少52.5億、高雄減少51.9億、台南則減少51.7億，都是排行全國前三，可見立法院刪減預算的結果，排擠到行政院對地方的一般性補助，對南部造成影響很重；他強調會跟中央表達關心，不僅是因這會影響民眾生活，也因財劃法修法對南部不利，希望行政院能夠對南部更多照顧，讓市府能繼續推動市政、顧好市民權益。

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