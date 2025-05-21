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    首頁　>　政治

    文宣看板遭噴「死了」 陳亭妃：已向警方報案

    陳亭妃安南區的看板遭塗鴉並寫下死亡字句，警方已掌握可疑對象，正擴大調查中。（民眾提供）

    陳亭妃安南區的看板遭塗鴉並寫下死亡字句，警方已掌握可疑對象，正擴大調查中。（民眾提供）

    2025/05/21 21:40

    〔記者王捷／台南報導〕民進黨立委陳亭妃位於安南區的文宣看板，今天下午被支持者發現遭塗鴉，並且在廣告文宣「第1名」的下方塗鴉寫「陳亭妃死了」，陳亭妃則強調，只要沒有惡意，她都願意原諒，警方目前已掌握相關對象，正積極偵辦中。

    據了解，該處看板設於安南區主要幹道旁，平時人車流量大，今天下午有民眾發現，陳亭妃的競選看板遭到塗鴉，因此向警方通報，對於犯嫌的身分與動機，陳亭妃表示目前還不清楚，但是她發現時，第一時間向警方報案，希望能釐清真相。

    警方表示，接獲報案後已到場採證，初步研判塗鴉時間應為今日清晨至中午之間，已調閱鄰近監視器畫面，有掌握特定可疑對象，因涉及偵查部不公開不便多說，但強調執法中立，警方會循多方線索追查。另外，警方呼籲，地方支持者應保持理性，不要以違法手段表達訴求。

    由於案發地附近的監視器密度不高，警方目前正在全力追查中，由於事涉人身安全與言論尺度的界線，此案也引發地方民眾議論，有人擔憂選舉風氣惡化，甚至波及公共安全，希望真相早日釐清，避免類似事件再度發生。

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