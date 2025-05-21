不只使用中國晶片！他拆開世壯運智慧手錶 竟發現「連這也要騙」！

四叉貓抓包，世壯運送的智慧手錶連電池製造日期都要騙。（圖翻攝自四叉貓臉書）

2025/05/21 21:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界壯年運動會17日登場，卻出包不斷，除宣傳海報將台北英文拼成「TAIIPEI」、志工證姓名亂翻譯、賽制混亂、資訊看板簡化或錯字等。而近日又爆出賽會禮包的智慧手錶違規使用中國晶片，針對蔣萬安市府的輿論批評聲浪越來越大。不僅如此，網紅「四叉貓」劉宇今天（21日）再抓包，智慧手錶的電池，連製造日期也要騙！

撇開賽事安排、宣傳等亂象，本屆世壯運光是賽會禮包就出包連連，尤其是禮包中的智慧手錶，不僅被爆出計秒不準、量測心律功能完全無法使用等情況，更離譜的是違規使用中國晶片，讓大批網友看傻眼。民進黨北市議員許淑華就痛批，這根本丟盡台灣人的臉，賽會禮包智慧手錶採用的晶片是由中國一家名為「芯天下技術股份有限公司」所製作，完全違反標案需求書中「禁止中國製產品」規範。

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除了違規使用中國晶片，因智慧手錶的製造產地標明是馬來西亞，外界紛紛質疑蔣市府替中國淘寶貼牌貨洗產地，而現在我國正積極與美國川普政府關稅談判，不少人認為川普最忌諱幫中國洗產地這類情事發生，此時世壯運爆出這種大包分明是在添亂。

而今天台北市長蔣萬安下午攜手賽會禮包廠商，桔禾創意整合公司負責人張漢寧出席世壯運壁球比賽，面對媒體追問張漢寧遭爆偷用中國晶片手錶等爭議時，僅稱「如果合約廠商確實該負的責任，我們一定嚴格地依照合約來進行，怎麼處理就怎麼處理。」至於張漢寧則疑有意迴避爭議，賽後快閃離開，完美地避開了媒體。

此外，四叉貓今晚在臉書發文再抓包，「拆開智慧手錶，可以看到裡面的電池，有張貼紙寫著製造日期『2024.12.10』，如果你很無聊把貼紙撕掉，就能知道底下真正的製造日期是『2023.8.12』……」。網友紛紛表示，「連製造日期都騙」、「世壯運根本沒有在乎比賽成績，大家都在當糾察隊抓蔣市府到底出了多少包」、「懷疑是清庫存」、「一假還有一假假」、「天龍市府的錢也未免太好賺吧！」、「那十幾億到底怎麼花的！」

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