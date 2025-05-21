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    中國央視主播喊「兩國」慘了？吳思瑤：希望她平安

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/21 21:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德20日發表就職週年談話，中國官媒央視主播胡蝶播報國台辦的回應時，誤將「祖國」說成「兩國」，引發網路熱議。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（21日）表示，台灣和中國本來就是一邊一國，「兩國」是符合事實的陳述，希望這位主播能保持平安並確保工作，因為中國這種極權國家，也許會危害其人身安全，甚至也可能不幸丟飯碗。

    「她現在還好嗎？」吳思瑤受訪時被詢及央視主播的口誤事件，立刻表達關切說，主播非常辛苦，偶爾吃吃螺絲釘，有一些口誤都可能會發生。

    不過，吳思瑤強調，在台灣，我們都是非常包容、自由的國家與社會，不會有人因為把「祖國」和「兩國」講錯，而出現人身安全疑慮，只有在威權極權的中國，大家才要擔心這位主播的人身安全，會否遭受到官方迫害，她不樂見這種言論管控。

    至於賴總統就職週年演說未提及兩岸，吳思瑤認為，賴清德大篇幅說明整體國家治理、執政成果及台灣的國際合作，並擘劃未來國家的新局，賴總統其實有提及兩岸關係，要用對等、尊嚴。

    吳思瑤說，即便賴清德在兩岸關係上沒有太多著墨，國台辦卻還是作出相對嚴苛、失去公允的批判，請國台辦不要急切地介入台灣內政，中華民國的總統談話，相信台灣人能接受，「國台辦沒有你們家的事就少說兩句」。

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