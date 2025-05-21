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    彰化縣一般性補助款被大砍近52億元 王惠美 : 影響層面太過廣大

    彰化縣預算大砍近52億元，王惠美籲勿以預算為手段進行內鬥。（資料照）

    彰化縣預算大砍近52億元，王惠美籲勿以預算為手段進行內鬥。（資料照）

    2025/05/21 21:27

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於立法院刪減中央總預算，彰化縣政府昨日（20）接到行政院來文通知，2025年給彰化縣一般性補助款也將減為137.48億元，等於減少51.66億元。縣長王惠美表示將撙節各項開支。

    面對彰化縣預算大砍將近52億元，王惠美今天要求各局處，必須先行盤點及檢討原編計畫，並撙節各項開支。但王惠美強調，這並非長遠之計，因為法定歲入預算部分，有受到美國加徵關稅衝擊，已有特別短收的情況，加上縣府因財劃法增加的收入尚未入庫，這都使縣府財源捉襟見肘，對於百姓影響太大。

    縣府指出，這次預算大砍近52億元，影響層面太過廣大，不只影響地方建設與道路維護、治水防災、基層醫療與長照服務、教育、社福及農業發展等項目推動，也將壓縮本府已編列的預算。

    縣府強調，將會立即啟動預算滾動檢討，並全力保障弱勢與基礎公共服務不被犧牲。希望中央能更審慎衡量地方差異與實際需求，尤其彰化縣人口老化，更需要中央支持地方在基礎建設的治理與支持，希望中央暫緩大砍預算的措施，以照顧縣民福祉。

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