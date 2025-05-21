罷免南投縣議員蔡銘軒死亡連署66人 不合格份數達2503份

民進黨籍南投縣議員蔡銘軒被提案罷免，他說，他還是持續認真為民服務。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/05/21 20:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣罷免民進黨籍縣議員蔡銘軒和陳玉鈴案，中選會16日審查，蔡銘軒案包含連署前死亡66人，不合格份數達2503份，未達門檻但可補件。罷蔡領銜人楊勝芛當天即到南投縣選會補件2507份。

全國大罷免不適任立委，南投縣罷免立委馬文君和游顥2階連署達門檻送件，而藍營則也發起罷免民進黨籍第二選區縣議員蔡銘軒和第四選區縣議員陳玉鈴，兩人的2階連署送件後，上週五（16日）由中選會審查。

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其中陳玉鈴罷免案通過，合格份數達法定連署人數，但不合格率達14.9%，其中連署前死亡則有50人。至於蔡銘軒罷免案法定連署人數應為9259人以上，符合規定7258人，包括連署前死亡66人在內，不合格份數達2503份，罷蔡團體須10天內補件，未補件就罷免案不通過。

中選會上週五在開會審查時，罷免蔡銘軒的團體就由領銜人楊勝芛補送件到南投縣選委會，據縣選委會透露罷蔡團體共補送2507件，縣選會將將進行審查，看有無不合格，最後再把資料送中選會審查有無通過。

罷免陳玉玲和罷免蔡銘軒案，各有50人和66人連署前死亡，蔡銘軒和陳玉鈴19日已到台北地檢署控告領銜人偽造文書、違反選罷法。

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