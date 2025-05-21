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    毒理學教授稱為何禁高齡駕駛？ 陳世凱：沒禁止、要確保能安全駕駛

    招名威臉書發文稱為何要禁止高齡駕駛，陳世凱主動留言說明。（擷取自招名威臉書）

    招名威臉書發文稱為何要禁止高齡駕駛，陳世凱主動留言說明。（擷取自招名威臉書）

    2025/05/21 20:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市三峽78歲余姓老人開車衝撞國中學童，造成3死十多人受傷。交通部昨宣布高齡駕駛換照年齡從75歲降為70歲；中原大學生物科技學系副教授招名威批評「為何要禁止高齡駕駛」？交通部長陳世凱澄清，交通部不會禁止高齡者駕駛車輛，且未來70歲以上老人會越來越多，一定要有完整機制確保高齡者能安全駕駛，同時保障所有用路人的安全。

    交通部昨天（20日）宣布，未來高齡駕駛換照從現行的75歲下修至70歲；有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程，現行65歲以上高齡駕駛記點達三點，公路局會通知關懷，未來關懷對象增加「其它常見違規的駕駛」及「事故第一當事人」；繳回駕照者，輔助其購買TPASS通勤月票的費用，實際補助費尚待訂定。

    招明威在臉書粉絲團稱「到底是因為蓄意殺人，還是因為高齡才造成這次三峽的慘案？如果這是單純個案，為什麼還要禁止高齡駕駛？好像在懲罰他們一樣，可以不要節外生枝嗎？」

    陳世凱主動留言，表示交通部的政策方向並非「禁止高齡駕駛」，而是「協助年長者安全駕駛」。交通部持續針對整體駕照管理制度進行通盤檢討，希望能從根本解決問題。

    陳世凱也指出，根據統計，70歲以上長者有182萬人持有駕照，預計10年後將增至272萬人，且人數只增不減，「每一個人都會老，都有『行的需求』，希望大家不要誤解年長者駕駛」。

    陳世凱表示，交通部推出的高齡駕駛政策，是參考日本經驗制訂，絕對不是要懲罰或歧視年長駕駛人，一定要有完整機制確保高齡者能安全駕駛，同時保障所有用路人的安全，並強調，交通部不會禁止高齡者駕駛車輛。

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