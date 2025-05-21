民進黨「美德育才」助青年進修 賴清德：盼為國所用深耕民主

民進黨舉辦「美德青年育才計畫成果交流茶會」，邀集去年獲得獎助的近30位黨內青年幕僚參與，與黨主席賴清德及黨務主管分享。（民進黨提供）

2025/05/21 21:13

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德去年捐出近2800萬元的總統選舉競選補助款，成立「美德青年育才計畫」，鼓勵黨內青年政治工作者持續進修、拓展視野。賴清德今天（21日）期許，盼青年幕僚不只保有理想與勇氣，更能擁有專業技能，為社會與國家所用，讓民主能夠在台灣持續深耕，持續爭取人民支持。

民進黨今天下午舉辦「美德青年育才計畫成果交流茶會」，邀集去年獲得獎助的近30位黨內青年幕僚參與，向賴清德、民進黨祕書長林右昌、副祕書長翁世豪等黨務主管分享，過去一年的進修經驗與研究成果，更讓青年幕僚間切磋與交流。

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賴清德說，2024總統大選後與副總統蕭美琴捐出選舉補助款，共同推行「美德青年育才計畫」的獎助，就是為了支持黨內青年幕僚進修，因為青年幕僚不只是民進黨的未來，也是台灣的未來。

賴清德提到，民進黨不只在黨內提出「美德青年育才計畫」獎助，政府更透過教育部推出「青年百億海外圓夢計畫」，第一梯次將在今年送出660多位年輕人到40幾個國家、160多個城市圓夢，讓年輕人的夢想得以實現和能勇敢追夢。

賴清德也勉勵在場的青年幕僚，得以在進修與研究後，讓自身不只保有理想與勇氣，更能擁有專業技能，來為社會與國家所用，讓民進黨持續用人唯才，讓民主能夠在台灣持續深耕，更持續爭取台灣人民的支持。

民進黨「2024美德青年育才計畫」共有28位獲獎者，除了短期國內外專業進修外，更有青年幕僚投入碩博士的學術研究。民進黨說，本次計畫有部分獲獎者進行國內外的語言進修，碩博士的學術研究領域更涵括：淨零轉型、人工智慧、地方治理、文化藝術、國防外交等面向，期待青年幕僚未來能將所學貢獻於公共事務。

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