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    洪健益爆賴清德常與罷免領銜人開會 民進黨：與事實不符

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/05/21 19:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨北市議員洪健益爆料，兼民進黨主席的總統賴清德常跟罷免領銜人開會；國民黨發言人楊智伃則質疑賴介入罷免運動。對此，民進黨發言人吳崢今（21日）強調，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴清德從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論實屬子虛烏有。

    洪健益近日在政論節目爆料，賴清德常常跟罷免領銜人開會，並坐在那聽話，聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠還告訴賴，哪個人沒幫忙收連署書、誰收的份數不夠多，這些人把壓力全給黨主席。楊智伃則在臉書撰文質疑，賴清德口口聲聲說要團結、要對話，還說「大罷免是人民的公民運動、民進黨沒有介入」，所作所為卻是虛偽至極，連立法院民進黨團柯建銘都不如。

    吳崢回應說，國民黨立委罷免案，係由民間自主發起的公民運動，國民黨不要一直想抹黑牽拖，以遮掩國民黨立委在國會毀憲亂政，惡搞台灣的事實。

    吳崢表示，反觀國民黨針對民進黨立委發起的罷免案，不僅國民黨主席朱立倫多次親自出席活動，也一再爆出地方黨部抄襲黨員名冊、偽造文書情事，還有國民黨執政縣市行政官員濫用公權力盜用個資，資料庫通黨庫的手法，顯見國民黨才是真正運用政黨力量、甚至違法手段，介入罷免運動的罪魁禍首。

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