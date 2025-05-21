企業辦路跑可望抵稅 政院修運產條例促全民運動

行政院會明將拍板「運動產業發展條例」修正草案，行政院政委史哲指出，修法明定國發基金應有一定比例投資運動產業，企業捐贈體育節稅類別新增「全民運動賽事」，企業贊助重點運動業的免稅額也從現行150%提升至175％。（記者鍾麗華攝）

2025/05/21 18:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明將拍板「運動產業發展條例」修正草案，行政院政委史哲指出，修法明定國發基金應有一定比例投資運動產業，此外，企業捐贈體育節稅類別新增「全民運動賽事」，企業贊助重點運動業的免稅額也從現行150%提升至175％。他並說，很多企業舉辦路跑，如果未來認定在範圍內，就可抵減稅。

史哲說，此次運產條例共修3個條文。首先是比照「文創法」精神，明定國發基金應有一定比例投資運動產業，得以引資點火，投資運動產業。至於投資額度、模式，要等運動部9月9日上路後再與國發會討論。

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史哲表示，現行運產條例規定，企業透過捐贈支持運動賽事只要符合5種樣態即享減稅優惠，但仍屬傳統體育的概念。此次修法增加第6款，也就是「經主管機關認可的促進全民運動的賽事」，鼓勵企業、協會及俱樂部等，都能支持參與競技運動全民化，舉辦社區型或地區行賽事，且能獲得抵稅優惠，盼將捐贈資金引導至全民運動。

史哲提到，過去體育部長期辦理體育推手獎，表彰捐贈體育界的企業，但高達5、60億元的捐款中，其中全民賽事只占僅1％、2％，其他大多集中職業運動、大型賽事，落實在基層、社區運動很少，盼增列後能促進全民運動的效果。

最後，史哲說明，原規定，當企業捐贈的對象是政府認定的職業運動時，無論是捐贈金額在1000萬以內，或是透過專戶捐贈，申報所得稅時，得全數按捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額，經與財政部研商，修正條文決提高到175%，相信能達到激勵作用。

史哲說，運產條例2021年修法提供企業贊助重點運動業免稅額後，2022年下半年受理捐贈金額為2.7億元、2023年為9.9億元、2024年為11.6億元，顯然誘因有逐漸發酵，相信未來會再提升。

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