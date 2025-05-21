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    川普上任後不再有「友岸外包」？林佳龍：不可能每個產品都美國製造

    外交部長林佳龍與媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。（記者羅沛德攝）

    外交部長林佳龍與媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。（記者羅沛德攝）

    2025/05/21 19:46

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國前總統拜登時期提出「友岸外包」，外交部長林佳龍去年於媒體茶敘、接見無人機產業團時，都提及相關事宜，但美國總統川普上任後，力推美國製造、製造業回流。外交部長林佳龍今天說，不可能每個產品都在美國製造，無人機、低軌衛星等產業，台美都有分工合作的關係。

    外交部今天舉辦部長林佳龍媒體茶敘，台美在產業上是互補關係，合則兩利、分則兩害，因為美國總統川普關稅政策還不確定最後結果，尚有很多不確定性。

    林佳龍說，包含半導體產業，台美之間有些產業可以在第三地發展，例如菲律賓、瓜地馬拉、巴拉圭等，都是很重要、要合作的第三國，有些供應鏈會移到第三地，「不可能每個產品都在美國製造」。

    在國防產業方面，林佳龍指出，包含無人機、低軌衛星相關的產業，台美都有分工合作關係，美國去年9月安排無人機產業代表團訪台，今年美國在台協會（AIT）也趁SelectUSA 籌備台灣無人機產業代表團赴德州出席展覽，他認為，台灣投資美國隊、美國投資台灣隊，是台美聯合艦隊及新雁型國際聯合艦隊的體現。

    針對供應鏈重組，林佳龍說，外交不是為了外交而外交，發展經貿關係也需要外交的保障，因此，未來台商進行轉移時，政府會鼓勵台商前往菲律賓，打造台菲經濟走廊。

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