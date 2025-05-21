總預算遭刪致損失52億 賴瑞隆痛批：藍白惡搞高雄絕不接受

民進黨立委賴瑞隆。 （賴瑞隆提供）

2025/05/21 18:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕114年度總預算遭立法院藍白黨團聯手刪減，中央政府因而被迫統刪給各縣市的一般性補助款27%，其中高雄市的中央補助款從190億降至約138億；民進黨立委賴瑞隆今（21日）痛批，藍白國會以多數暴力亂刪總預算懲罰全台人民，使高雄損失52億預算；《財劃法》修惡也使高雄減少229億，藍白惡搞高雄，高雄人絕不接受，一定要爭取回原有的預算。

賴瑞隆說明，行政院因應114年度總預算案遭統刪，被迫依法將今年一般性補助款共2501億元中的636億元，列為未分配數。也就是說，各縣市皆會按比例遭刪減中央補助款，而高雄市也因此從190億減少至約138億左右，少了52億元；其中教育經費約減少11.34億，社會福利經費減少23.58億，而基本設施經費減少16.33億。

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賴瑞隆指出，藍白黨團的做法不但嚴重違反權力分立原則，更實際讓各地人民的權益、地方建設受到重大衝擊。他並揭露，除了總預算案遭濫刪的影響，國民黨智庫執行長柯志恩主導的《財劃法》修正案，也使高雄再另外損失229億。

賴瑞隆表示，2個月前即邀集行政院主計總處及高雄主計處共同試算，《財劃法》修法從中央掏空了3753億，而行政院勢必將被迫以地方補助款填補修法後的財政漏洞，未來中央將再減少69%的地方補助。依照此算法，以高雄市114年度的補助款687億元來看，未來高雄將只剩213億，減少474億；即使因修法另外增加245億，但最後高雄將實質減少229億。

賴瑞隆強調，柯志恩這段時間針對這部「分配不均，事權不清」的《財劃法》修正案，不斷硬拗聲稱「高雄預算會增加」，事實上，「濫刪總預算案」所帶來的惡果已經浮現；接下來，全台人民恐將面臨《財劃法》造成的嚴峻衝擊。

賴瑞隆痛批，在「財劃法資源逆分配」、「總預算案遭濫刪」的雙重夾殺下，將造成三個不可逆的結果：「富北窮南」、「重藍輕綠」、「豪奪高雄281億」，高雄市堪稱是全台最大輸家；而柯志恩不但沒有「成為國民黨的良心」，為她長期聲稱所愛的高雄市民捍衛權益，反倒配合國民黨投票、推出惡法及預算案。

賴瑞隆提及，財劃法及總預算案遭到無數公民團體、專家學者們提出質疑，藍白依然霸道、傲慢的視而不見；強行通過在前，封殺行政院覆議案在後，毫無檢討悔意。藍白二黨的作為根本充滿「政治算計」，不但未納入執政黨以及專家學者意見，在過程中也未充分徵詢地方政府的狀況、粗暴黑箱通過，堪稱用財政分配欺負全台人民。

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