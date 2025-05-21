藍白刪預算致高雄少51億元 民進黨高市黨部：柯志恩說清楚

民進黨高市黨部喊話柯志恩出面說清楚。（黨部提供）

2025/05/21 20:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立法院藍白兩黨聯手大刪總預算，導致高雄市今年度一般性補助款遭刪減51億元，嚴重衝擊市政運作與市民生活，民進黨高市黨部主委黃文益今天嚴正抗議，並要求國民黨高雄市黨部主委柯志恩出面說清楚。

根據高市議員鄭孟洳調閱市府主計處資料顯示，中央政府對高雄市的「一般性補助款」在今年度預算中因藍白惡刪預算影響，配合調整情況下，竟比去年減少高達新台幣51億元。

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黃文益說，這筆經費本應用於教育設施、社會福利支出、基本設施維護等與市民生活息息相關的項目，如今因藍白聯手刪減而遭到剝奪，造成地方政府財政壓力大增，也迫使部分政策推動進度延後，影響市政效能與民眾福祉。

黃文益指出，高雄市8位民進黨籍立委，在預算審查期間，極力捍衛高雄預算，但是無奈不敵藍白以人數優勢，強壓預算表決。他痛批藍白陣營在國會中罔顧地方建設實際需要，以政治角力為考量，粗暴刪減預算，對高雄市造成實質傷害。

更令人無法接受的是，身為國民黨高雄市黨部主委的柯志恩不僅未為高雄發聲，甚至對藍白聯手砍預算的行為視若無睹，選擇沉默以對，這樣的態度令人遺憾，也讓市民看清楚國民黨「只顧選舉、不顧地方」的真面目。

柯志恩則強調，立法院決議通刪是要政府調整刪除不必要支出，金額只佔總預算3%，行政院堅持不瘦自己的身，卻拿著這個決議砍地方補助，懲罰人民，而高雄部分綠營民代不但沒有譴責行政院，竟要在野黨委員說明，到底藍白是執政黨，還是民進黨是執政黨？

藍白刪預算致高雄少51億元，民進黨高市黨部羅列減少項目與額度。（黨部提供）

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