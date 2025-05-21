驚句製造機！總統府憲兵因預算凍結沒飯吃 翁曉玲：可以叫麥當勞啊！

翁曉玲就解凍總統府業務費，質詢總統府副秘書長何志偉。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/05/21 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天（21日）處理總統府、國安會114年度預算解凍案。針對總統府方提出的解凍報告指出，總統府聘請的廚師費用遭凍結，總統府憲兵三餐膳食之後恐斷炊一事，國民黨立委翁曉玲竟脫口稱「可以去買麥當勞啊！」讓大批網友聽了相當傻眼。

翁曉玲今天就總統府業務費解凍案，質詢總統府副秘書長何志偉，劈頭就問何志偉受訪說今天的預算案不解凍的話，府方憲兵在5月後恐怕沒飯吃，「你不覺得說這個話是在混淆是非啊？我們今天要解凍的是業務費，這跟阿兵哥的伙食費相同嗎？我們當時凍結的是阿兵哥的伙食費嗎？」何志偉表示，這是府方業務費的其中一項，繼續凍結的確會影響到官兵三餐的膳食。

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翁曉玲接著說，何志偉所講的業務費底下項目，就是聘廚師的費用，並不是什麼膳食費，「你們自己報告上寫的很清楚啊，每個月差不多8萬多塊，這跟伙食費不一樣啊！你說話會不會邏輯太跳躍了？我們伙食費沒有刪也沒有凍結，就算今天沒有廚師煮飯給阿兵哥吃，還是可以對外買水餃、買便當、買麥當勞吧！不會讓阿兵哥餓到肚子嘛對不對！」

翁曉玲重申，他們凍結的是聘廚師的費用，但跟阿兵哥的伙食費沒有關係，不要又造謠藍白立委害憲兵弟兄沒飯吃、餓肚子，「真正讓他們餓肚子是你們，沒聘到廚師還是可以買外賣。現在是什麼時代，一定要會煮飯嗎？阿兵哥的伙食一定要有廚師會煮飯嗎？」對此，何志偉表示，這有關元首和總統府重要官員的維安，讓官兵天天吃外食難保沒有食安問題。

翁曉玲的發言引發網友熱議，「這立委水準差到爆，沒想過從叫外食的份量，可以推算出總統府維安兵力的問題嗎」、「民以食為天，連請廚師的錢也刪，根本是來亂的」、「真的是有病」、「我很同情清大法律系的學生」、「她到底是怎麼當人家老師的呀？」、「叫外食到時候吃出問題要算誰的？」、「現代的『何不食肉糜』」、「昔有晉惠帝，今有翁曉玲」。

總統府憲兵。（資料照，記者張嘉明攝）

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