總統賴清德出訪規劃？林佳龍曝「這3地」都有可能

外交部長林佳龍21日舉行媒體茶敘，分享過去1年來的外交工作成果。 （記者羅沛德攝）

2025/05/21 18:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德上任至今已滿一週年，尚未有過境美國本土的行程。針對外界關注的訪美行程，外交部長林佳龍表示，拉丁美洲、加勒比海、非洲都是可能出訪的對象；林佳龍談及聯大第2758號決議時也說，一定要讓中共法律戰不能成為武力犯台的法理依據。

林佳龍今（21日）於媒體茶敘表示，他上任至今一年，已親赴9個邦交國，共計接待100國、逾500團訪團，與4200名以上的外賓，許多外賓來訪時，都希望參訪順便看展，例如智慧城市展、COMPUTEX等，「讓我們的外交很好做」。

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針對總統賴清德訪美規劃，林佳龍說，拉丁美洲、加勒比海、非洲都是可能出訪的對象，如果有進一步決定，會再對外報告。

林佳龍指出，台灣與民主、理念相近國家的外交空間變大，但與南非、第三世界國家的關係，卻因為中國的各種控制手法而受阻。

面對中國長期曲解聯大第2758號決議，對台進行法律戰，從去年1月諾魯斷交，到近期的南非要求台灣遷館、索馬利亞禁止台灣護照入境等，都有2758號決議法律戰的痕跡。林佳龍表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，是台灣及世界民主國家的共識，中國逼迫南非、索馬利亞等國，與之進行利益交換，各國都看在眼裡，「有理走遍天下，台灣與世界說道理」。

林佳龍說，一旦聯大第2758號決議被解釋為「台灣是中華人民共和國的一部分」，中國攻打台灣就成了中國國內的事，因此，一定要讓中共法律戰不能成為武力犯台的法理依據，破壞台灣與中國互不隸屬的現況，一旦與中國有糾葛，兩岸問題就變成內政問題。

針對友邦海地、聖露西亞本月13日曾派代表赴中參加「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第4屆部長級會議」，引起外界關注邦交是否穩固。林佳龍表示，兩國事前事後都有與我方良好溝通，到北京後也沒有簽署北京宣言，友邦是基於國際組織考量，以區域的方式赴中，外交部會密切注意、全力以赴，不讓這種狀況擴散。

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