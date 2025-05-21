世壯運智慧錶違規使用中國晶片 廠商賽後快閃走人躲媒體

台北市長蔣萬安今第二場對手迎戰禮包得標廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧。（記者王藝菘攝）

2025/05/21 20:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市民進黨議員許淑華揭露世壯運賽會禮包的智慧手錶使用中國晶片，完全違反規定。市長蔣萬安今第二場對手將迎戰禮包得標廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧，並以11:1、11:2、11:6的成績奪勝；不過張漢寧疑有意迴避爭議，賽後更快閃離開，完美地避開了媒體。

北市府籌辦四年的世壯運狀況不斷，包含賽事在即仍未公布完整賽程、報名機制混亂、特約店家地圖標示不清，甚至App點進主頁面呈現一片空白等亂象，引發民怨。許淑華今再爆料指，價值5728.5萬元的賽會禮包中，智慧手錶竟使用中國製晶片，顯見已經違反標案中「不得使用中國製產品」的規定，要求台北市府必須出面說明，並依法處理履約爭議。

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許淑華稍早批評，選手智慧穿戴裝置每支單價高達520元，卻品質低劣、功能無法運作，質疑該筆經費根本合理，調閱資料後發現，此案得標廠商為桔禾創意整合有限公司，卻未依契約履行義務，市長蔣萬安也未對外致歉，令人難以接受。

湊巧的是，蔣萬安今下午與桔禾創意負責人張漢寧一同出席壁球比賽；會前，蔣萬安回應，將嚴格依照合約處理，讓廠商負上應有的責任。不過反觀張漢寧疑似有意躲媒體，全程不走正門，賽前直接走進媒體不得入內的B1，賽後則又以其他出口離開，完美避開媒體。

世壯運執委會說明，針對選手禮包爭議，將依據需求規範及契約執行相關作業內容，並依政府採購法辦理後續驗收程序。

廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧。（記者王藝菘攝）

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