李四川：輝達台灣總部應是北士科T17、T18 新壽至今還沒跟北市府聯繫

黃仁勳宣布輝達總部將設在士林北投，極可能就是北投士林科技園區T17（右上空地）、T18基地（右下空地）。（資料照）

2025/05/21 19:04

〔記者林承鴻／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布台灣總部將落腳北投士林，是否就是北投士林科技園區的T17、T18這兩塊地，北市副市長李四川今（21日）表示仍不確定，輝達未明說，而到今天為止，持有該兩塊地地上權的新光人壽也沒有跟北市府聯繫，無法確定新壽是要蓋完建物後出租給輝達，經都市計畫變更後重談權利金，或建物興建完成後移轉地上權。

台北市政府今天下午臨時召開記者會說明輝達總部相關事宜。李四川表示，士林北投區的地除了T17、T18還有很多塊，但從這幾天輝達表達的意見來看，應該是T17、T18。假設新光人壽只是將建物蓋完出租給輝達，就是在合約範圍內的商業交流，無須變更契約；但若涉及到都市計畫或建照變更，新光就一定要提出來申請。

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T17、T18兩塊地面積約3.89公頃，中間隔著1條道路，該地為科技產業專區，建蔽率50%、容積率300%。李四川說，若要整合兩塊土地，除了道路問題以外，建物也有可能會超過規定建蔽率，若要加大就必須經過都委會審議通過。

李四川說，假設有申請都市計畫或建照變更，包括道路、建蔽率問題，市府會研擬是否應重談權利金，以符合市場行情，但他強調，現在還不確定新壽和輝達要採取何種方案，要等新壽跟市府申請後再詳細研擬。

至於地上權是否會移轉？李四川坦言，由於新壽取得地上權至今仍未開發，議會多名議員皆有所批評，依照契約，新壽興建完成建物並取得使用執照後可以移轉地上權，就可以直接給輝達這塊土地，也符合北士科土地的目的，是市府考慮的選項之一。

李四川說，輝達表態要找總部基地後，市長蔣萬安就要求召集重要局處成立小組，今年初開始密集接觸，除了帶輝達到現場去看，也提供各土地在行政上有哪些優缺點，提供資訊由他們自己來評估決定。

台北市副市長李四川（右）、副秘書長俞振華（左）、研考會主委殷瑋等人，21日出席輝達台灣總部進駐北士科相關時事說明。（記者廖振輝攝）

台北市副市長李四川（見圖）、副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋等人，21日出席輝達台灣總部進駐北士科相關時事說明。（記者廖振輝攝）

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