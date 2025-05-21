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    總統府預算遭凍2.2億 立院司委會准予動支提報院會

    立法院司法及法制委員會今天處理114年度總統府、國安會預算解凍案。（記者謝君臨翻攝）

    立法院司法及法制委員會今天處理114年度總統府、國安會預算解凍案。（記者謝君臨翻攝）

    2025/05/21 17:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天處理114年度總統府、國安會預算解凍案。其中，總統府被凍結預算金額高達2.2億元，國安會則約1千6百萬元。經審查，朝野立委對於總統府預算案解凍無異議，會議主席、國民黨籍召委吳宗憲裁示：「均准予動支提報院會」。

    至於國安會絕大部分解凍案，則因在野黨立委仍有疑義，吳宗憲宣布「另定期繼續處理。」但並未說明疑義為何。

    司法委員會今處理總統府、國安會預算解凍案，總統府由副秘書長何志偉出席，國安會則由副秘書長徐斯儉出席。在野黨不滿總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮均未出席，要求休息等2人來再進行審查。委員會歷經一上午空轉，直到下午2時許，吳宗憲才宣布繼續開會。

    有關總統府預算被凍結部分，何志偉報告指出，114年歲出預算，原編列11億2302萬3千元，經立院三讀通過的版本估算，共計刪減5537萬6千元，法定預算為10億6764萬7千元，並凍結2億2108萬3千元。其中，業務費被刪減4644萬3千元，並凍結70%、約2億1411萬8千元，刪凍數均創15年新高。

    何志偉也說，立院審議預算的結果，對於總統府造成「十大衝擊」，包括再2週後，就付不出水電費了。盼朝野立委能夠儘速解凍預算案。

    經審查，朝野立委對於總統府預算解凍案沒有異議，會議主席吳宗憲裁示：「均准予動支提報院會」。

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